Ook Belg op lijst met IS-zelfmoordterroristen

Op de lijst van 173 IS-terroristen die onderweg zouden zijn naar Europa om hier zelfmoordaanslagen te plegen, staat ook een Belg. Het gaat om een 24-jarige man met Marokkaanse roots die zich ‘Abu Omar Al-Belgiki’ noemt. Dat schrijft Het Laatste Nieuws dinsdag.

De lijst van de internationale politieorganisatie Interpol vertrok op 27 mei naar alle politiediensten in de wereld die bij de organisatie zijn aangesloten, ook België. Het was de Britse krant The Guardian die het bestaan van de lijst enkele weken geleden onthulde. Er bestaat momenteel geen duidelijkheid over wie de 173 terroristen zijn die erop staan. Het enige wat zeker is, is dat de 173 zich bij hun aankomst in Syrië en Irak vanaf 2013 hebben kandidaat gesteld om in IS-kampen een training te volgen.

Op de lijst zou ook een Belg staan. De man met dubbele nationaliteit verbleef tot voor kort in Mosoel, het Iraakse bolwerk waar IS recent verdreven is. Hij kwam nooit eerder publiekelijk in beeld, al kenden onze veiligheidsdiensten hem wel.

Het is een Marokkaanse Belg die vanuit ons land in 2015 naar Irak of Syrie is vertrokken samen met zijn broer. De man heeft in Antwerpen gewoond, maar ook in Brussel. Zijn bijnaam lijkt een eerbetoon aan Abdelhamid Abaaoud, de Molenbeekse commandant van de Parijse terreur die dezelfde alias had. Waar de Belg zich momenteel bevindt, is echter niet geweten.

Op de lijst staan vooral Irakezen en bijzonder verontrustend is het hoge aantal minderjarigen op de terroristenlijst.