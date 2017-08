Vanaf vandaag komt er een nieuw noodnummer bij: 1722. Dat nummer zal vanaf nu kunnen worden gebeld voor niet-dringende interventies van de brandweer tijdens een storm of wateroverlast.

Bedoeling is dat het echte noodnummer 112 - voor mensen die echt in gevaar zijn - zo niet meer overbelast raakt. Vorig jaar nog overleed iemand die tijdens een hevig onweer het nummer 112 probeerde te bereiken, maar niemand aan de lijn kreeg omdat de lijn overbelast was door oproepen over wateroverlast en stormschade.

Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) zorgde ervoor dat de lijnen vanaf nu gescheiden zijn. Hij vraagt met aandrang om het nummer 112 ­enkel nog te gebruiken voor echte nood­situaties.

Voorlopig zal het nummer enkel geactiveerd worden in geval van een storm of overstroming, en dat na een beslissing van de FOD Binnenlandse Zaken. Die zal zich baseren op de oranje of rode code van het KMI, en een uur voor de komst van een storm tot vier uur na de waarschuwing het nummer activeren.