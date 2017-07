Steeds meer jeugdbewegingen aangevallen op kamp

De Waalse minister van Toerisme René Collin trekt aan de alarmbel over het aantal jeugdkampen in Wallonië dat wordt gevandaliseerd en zelfs aangevallen door omwonenden. Afgelopen week moest nog een kamp worden ontruimd. Ook veel Vlaamse jeugdbewegingen steken de taalgrens over voor hun zomerkamp.

La Libre Belgique meldde dat er donderdag een kamp met 46 gidsen werd opgebroken in Neufchâteau, nadat de jongeren dagenlang werden lastiggevallen. Er werd onder meer afwasmiddel in de bagage gegoten en bommetjes gegooid. Erger was dat er ook werd geknoeid met de touwen die de tenten rechthouden.

De feiten werden veelal ‘s nachts gepleegd en zorgden voor stress bij de 12- tot 16-jarigen. Er moest zelfs een ziekenwagen ter plaatse komen om enkele jonge meisjes bij te staan.

Volgens burgemeester Dimitri Fourny zijn de verdachten tien jongeren van 14 tot 16 jaar, die goed gekend zijn in het dorp. Fourny heeft felle kritiek op de politie, die te traag tussenbeide kwam, onder meer omwille van het aantal agenten dat de landbouwbeurs van Libramont moest begeleiden.

Waals minister René Collin nam contact met de vijf erkende jeugdbewegingen. ‘Zij hebben me gezegd dat er opnieuw meer agressie is tegenover de kampen’, aldus Collin. Hij wil dat het probleem wordt aangepakt. Collin ijvert onder meer voor een duidelijk label, dat kampplaatsen aanduidt die voldoen aan normen voor veiligheid, comfort en hygiëne.

Elk jaar worden drieduizend jeugdkampen georganiseerd in Wallonië.