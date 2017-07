VS komen met nooit geziene sancties tegen ‘dictator’ Maduro

De Amerikaanse regering legt de Venezolaanse president Nicolas Maduro, bestempeld als ‘dictator’, financiële en juridische sancties zonder voorgaande op.

Mogelijke vermogens van de socialist Maduro in de VS worden bevroren, Amerikanen mogen geen zaken met hem meer doen, zo deelde het VS-ministerie van Financiën maandag mee.

De sancties zijn een directe reactie op het referendum van zondag voor een grondwetgevende vergadering die Maduro meer macht moet geven. ‘De illegale verkiezingen van gisteren bevestigen dat Maduro een dictator is die de wil van het Venezolaanse volk naast zich neerlegt’, zei de Amerikaanse minister van Financiën Steven Mnuchin.

‘Door Maduro te sanctioneren maken de VS hun oppositie tegen het beleid van zijn regime duidelijk alsmede onze steun voor het volk van Venezuela dat streeft naar een terugkeer van hun land naar een volledige en welvarende democratie’, aldus Mnuchin nog.

Eerder vandaag uitte ook de Europese Unie haar bezorgdheid over ‘het lot van de democratie’ en het geweld tijdens de verkiezing van zondag in het land. En ook de Belgische minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders (MR) drukt zijn bezorgdheid uit over de situatie.