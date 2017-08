Anthony Scaramucci mag na tien dagen alweer vertrekken als directeur communicatie van Amerikaans president Donald Trump. De nieuwe stafchef John Kelly zou om Scaramucci’s vertrek gevraagd hebben.

De aanstelling van voormalig bankier Scaramucci vorige vrijdag kon op heel wat kritiek rekenen. Zowel Sean Spicer, woordvoerder van het Witte Huis, als stafchef Reince Priebus, stapten op uit protest tegen zijn komst. Scaramucci schoffeerde vorige week nog zowel Priebus als Trumps adviseur Steve Bannon.

Het zou volgens Amerikaanse media net de opvolger van Priebus, generaal John Kelly, zijn die achter het ontslag van Scaramucci zit. 'Meneer Scaramucci wilde dat stafchef Kelly met een propere lei kon beginnen en zijn eigen team kon bouwen', klonk het in een mededeling van het Witte Huis.'

Het Witte Huis zit de laatste tijd in moeilijk vaarwater. In de tien dagen dat Scaramucci op post is geweest, had hij van de communicatie van het Witte Huis een scherts gemaakt. Hij had de voormalige stafchef Reince Priebus een ‘fucking paranoïde schizofreen’ genoemd en over topadviseur Stephen Bannon zei hij dat het iemand was ‘die zijn eigen lul probeert af te zuigen’.

Volgens de New York Times had ook president Trump vrij snel beseft dat de aanstelling van Scaramucci niet zijn beste zet was geweest.

Kelly werd aangesteld om orde te scheppen in de chaos, en het lijkt er nu op dat hij daar van president Trump ook de bevoegdheden voor krijgt. Trump zelf spreekt op Twitter van een 'great day at the White House!'.