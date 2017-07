Manchester United kondigt komst nieuwe middenvelder aan: stevige concurrentie voor Fellaini

Manchester United rondde op maandag officieel de transfer af van de Servische middenvelder Nemanja Matic af. De 28-jarige Serviër komt over van Chelsea en tekent een contract voor drie seizoenen bij de Red Devils. José Mourinho wilde Matic er absoluut bij bij ManUtd, de Portugees werkte eerder samen met Matic bij Chelsea.

De komst van Nemanja Matic betekent echter slecht nieuws voor Marouane Fellaini. Hij krijgt een te duchten concurrent erbij, terwijl de plaatsjes al bijzonder duur waren op het middenveld van Manchester United. Fellaini wordt echter het hof gemaakt door de Turkse topclub Galatasaray, mogelijk is de komst van Matic doorslaggevend in een mogelijk vertrek van Fellaini.

Manchester United telt zo’n 45 miljoen euro neer voor Matic, die rugnummer 31 krijgt bij de rode ploeg uit Manchester. “Nemanja Matic is niet alleen een speler van Manchester United, hij is ook een speler van José Mourinho”, steekt Mourinho zijn adoratie voor de Serviër niet onder stoelen of banken. “Hij vertegenwoordigt alles wat we willen in een voetballer: loyaliteit, consistentie , ambitie en hij is ook een ploegspeler.”

Matic reageerde opgetogen na zijn transfer. “Ik ben uitermate blij dat ik een speler van Manchester United ben. Om opnieuw te werken met Mourinho was een kans die ik niet kon laten liggen. Ik wil Chelsea en de fans bedanken voor hun steun.”

Nemanja Matic is de derde transfer voor Manchester United deze zomer. Eerder haalde het al Romelu Lukaku voor 85 miljoen weg bij Everton en verdediger Victor Lindelöf voor 30 miljoen bij Benfica.