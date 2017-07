Bende opgepakt die al rijdend vrachtwagens plunderde

De politie heeft op een bungalowpark in de Nederlandse gemeente Otterlo een bende van vijf Roemeense mannen tussen de 33 en 43 jaar gearresteerd. De verdachten maakten op spectaculaire wijze vijf vrachtwagenladingen buit.

De bende forceerde al rijdend in een speciaal geprepareerde auto via het open dak de deuren van de trucks. Daarop werd de lading overgeheveld naar hun wagen. De bende liep tegen de lamp na een beroving uit een vrachtwagen op de autosnelweg A73 ter hoogte van Horst afgelopen week. Sectororganisatie Transport en Logistiek Nederland tipte daar de politie over.

Bij de arrestatie zaterdag trof de politie een lading iPhones aan met een geschatte waarde van een half miljoen euro. De bende wordt verdacht van in totaal zeventien overvallen verspreid over Europa.

Al even in het vizier

De Nederlandse politie had de groep al een tijd in het vizier. De afgelopen jaren zijn er verschillende transporten in Europa op deze manier beroofd. Bijna iedere keer ging om het om ladingen met dure smartphones.

De mannen worden dinsdag voorgeleid bij de rechter-commissaris, die moet beslissen of ze vast blijven zitten. Waar de Roemenen terecht zullen staan is nog niet bekend..

‘The Fast and the Furious’

De manier waarop de bende te werk ging, doet erg denken aan de populaire ‘The Fast and Furious’-films, over een bende autoracers. Daarin worden geregeld halsbrekende toeren uitgehaald vanuit rijdende auto’s.

In de eerste film van de franchise - dit jaar kwam nummer acht in de zalen en er wordt alweer gedacht aan een vervolg - stelen Dominic Toretto (gespeeld door Vin Diesel) & co zo een volledige vrachtwagen met container. In nummer vier wordt dan weer een aanhanger van een tankwagen buitgemaakt met een speciaal ontworpen auto.