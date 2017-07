Aboubakar Kamara (ex-Kortrijk) tekent bij Fulham

De Fransman Aboubakar Kamara, een voormalige aanvaller van KV Kortrijk, zet zijn carrière verder bij Fulham. Hij tekende maandag bij de club uit de Engelse Championship, waar Belgen Denis Odoi en Ibrahima Cissé voetballen, een contract voor vier jaar (met een jaar optie).

De 22-jarige Kamara komt over van de Franse tweedeklasser Amiens. Die club nam hem begin 2016 over van Kortrijk.

De aanvaller streek in de zomer van 2015 neer bij de Kerels, die hem weghaalden bij de beloften van Monaco. Kamara tekende voor drie jaar bij KVK maar maakte weinig indruk in het Guldensporenstadion. In twaalf competitiewedstrijden kwam hij niet tot scoren.

Bovendien viel zijn naam in een zedenzaak, waarna hij samen met ploegmaat Hervé Kagé tijdelijk op non-actief werd gesteld. Het verhaal over een groepsverkrachting bleek later verzonnen door het slachtoffer.