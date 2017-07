De pas verkozen grondwetgevende assemblee gaat onmiddellijk president Maduro’s agenda doordrukken, ook al dreigt Venezuela internationaal geïsoleerd te worden.

Minder dan de helft van de Venezolanen trok zondag naar de stembus om de nieuwe grondwetgevende assemblee, de zogenaamde constituyente, te verkiezen. Volgens de officiële verkiezingswaakhond gingen 8 miljoen mensen stemmen - volgens de oppositie waren het er maar 2,5 miljoen. De vergadering heeft de bevoegdheid om het bestaande parlement, waar de oppositie in de meerderheid is, te ontbinden. Het kan ook ambtenaren die niet in de pas lopen, aan de deur zetten.

Maduro zei gisteren ook dat hij hoopt dat de nieuwe vergadering de immuniteit van parlementsleden van de oppositie zal opheffen, zodat ze berecht kunnen worden. Zo hoopt hij een einde te maken aan de ‘sabotage’ van het parlement.

Doden

Bij de protesten tegen de verkiezingen vielen zondag tien doden, maar president Nicolas Maduro blijft volhouden dat deze verkiezingen de ‘verkiezingen van de vrede’ waren. De vier voorbije maanden kwamen al 120 mensen om tijdens de aanhoudende protesten en betogingen tegen het regime.

De oppositie ziet in de verkiezingen niets meer dan een machtsgreep van Maduro. Die wil van geen wijken weten, ook al heeft hij nog maar de steun van een kleine minderheid. Het land verkeert in economische chaos, de Venezolanen hebben honger, er is een tekort aan zowat alles.

Maar voor Maduro en zijn medestanders binnen de Socialistische Partij lijkt er geen vuiltje aan de lucht te zijn. ‘De grondwetgevende vergadering begint onmiddellijk met haar werk’, riep Diosdado Cabello, de ondervoorzitter van de partij op een bijeenkomst in Caracas na sluiting van de stembussen zondag, en voor de bekendmaking dat de Socialistische Partij alle 545 zitjes in de nieuwe assemblee heeft gewonnen. Maduro vroeg de bevolking ‘de rangen te sluiten zodat de assemblee een plaats voor dialoog kan worden.

Sancties?

Venezuela geraakt internationaal steeds meer geïsoleerd. De Verenigde Staten, de belangrijkste afnemer van Venezolaanse olie, dreigen met ‘sterke en snelle maatregelen tegen de architecten van het autoritarisme’. Ook veel Latijns-Amerikaanse landen veroordeelden de verkiezingen en weigerden de uitslag te erkennen. De Europese Unie sprak haar bezorgdheid uit over ‘het lot van de democratie’ in Venezuela.