Gerecht haalt handelaars in bitcoin van het net

De federale politie heeft twee Brusselse broers opgepakt die op het darkweb op grote schaal handelden in de virtuele munt bitcoin. Eén van de twee mannen is een politieagent. De speurders namen 400.000 euro in beslag.

De twee mannen werden dinsdag al opgepakt en verschenen vrijdag voor de raadkamer in Hasselt. Dat maakte het federaal parket maandag bekend. De arrestatie gebeurde na een undercoveroperatie van de federale politie op het darkweb in een onderzoek naar witwassen.

Tijdens de undercoveroperatie, die liep op de online marktplaats localbitcoins.com, viel op dat vooral de account ‘Zhao Dong 1982’ zeer actief was in ons land, maar ook in Nederland en Duitsland.

Zoals wel vaker gebeurt met geïnteresseerden die op darknet de virtuele munt bitcoins wilden kopen, werd na een eerste contact met ZhaoDong online overgeschakeld naar communicatie langs de berichtendienst Telegram. Die communicatie kan niet afgeluisterd worden.

Broers

Bij Zhao Dong moesten zij die cash wilden omzetten in bitcoins of omgekeerd een heel hoge commissie betalen. Wat doet vermoeden dat de mensen die op het aanbod ingingen, vooral de oorsprong van hun cash geld wilden verdoezelen. Voor de account Zhao Dong die allicht vanuit China opereert, waren twee Brusselse broers de vertegenwoordiger in ons land. Eén van de twee is politieagent.

De twee aangehouden broers Y.A (33) en I.A (31) zouden de voorbije maanden talrijke transacties hebben gedaan waarbij bitcoins werden geruild voor cash geld en omgekeerd. Dat gebeurde onder andere bij ontmoetingen op parkings, hotels en fastfoodrestaurants. Bij een huiszoeking in een garage in Evere die diende als tijdelijke opslagplaats voor cash geld vonden de speurders onder het reservewiel van een auto 90.500 euro in cash.

Bij verschillende banken werd nog 300.000 euro in beslag genomen dat afkomstig was van de handel in bitcoins.

Nederland

In Nederland werd donderdag ook een huiszoeking gedaan bij een vermoedelijke klant van het duo. In hetzelfde dossier werd zaterdag een Nederlandse man opgepakt en aangehouden.

Recent werden in Duitsland en Nederland een aantal online marktplaatsen op het darknet opgerold na een undercoveroperatie. Het gros van de handel op de onlinemarktplaatsen waar met bitcoin wordt betaald, is illegaal.

Op het darkweb kan je met bitcoins zowat alles kopen: van wapens, over drugs, gegevens van gestolen kredietkaarten tot zelfs huurmoordenaars.

Sinds de golf van IS-aanslagen worden wapens wel meer en meer geweerd. Ook kinderporno wordt meestal geweerd.