Angelina Jolie ontkent 'wreedheid' bij auditie Cambodjaanse kinderen

Angelina Jolie (42) wordt ervan beschuldigd arme Cambodiaanse kinderen te exploiteren voor haar film 'First They Killed My Father'. Zo zou er voor de casting van de jonge hoofdactrice gebruikgemaakt zijn van ongepaste praktijken. In een reactie laat de regisseuse/actrice weten dat de aantijgingen onterecht zijn en dat ze zoiets nooit zou toestaan.

De bal ging aan het rollen toen Angelina Jolie een interview gaf aan Vanity Fair. Daarin had ze het niet enkel voor het eerst over haar scheiding van Brad Pitt, maar ook over haar nieuwste film 'First They Killed My Father'. In het artikel wordt er onder meer beschreven dat de castingdirecteurs in hun poging om een jonge actrice te vinden aan arme kinderen geld presenteerden om het vervolgens weer af te nemen om hun reactie te zien en dat als een soort van acteeroefening.

Daar kwamen veel reacties op en heel wat mensen beschuldigden Angelina Jolie ervan dat ze arme kinderen exploiteert om haar film te kunnen maken. Toch een pijnlijk voorval voor de actrice die zich als Unicef-ambassadrice onder meer inzet voor jongeren in de derde wereld. In een statement laat ze dan ook weten dat dat helemaal niet de bedoeling was en de kritiek onterecht is.

'Ik ben van streek. De suggestie dat echt geld wordt afgenomen van een kind tijdens een auditie is vals en bedroevend. Ik zou zelf enorm boos zijn moest dat het geval zijn', klinkt het.