Liesbeth Mouha en Katrien Gielen verliezen in finale CEV Beachvolley Satellite

Liesbeth Mouha en Katrien Gielen (FIVB-119) zijn er zondagavond niet in geslaagd het beachvolleytoernooi in het Turkse Mersin te winnen.

In de finale van de zevende manche van het CEV Satellite-circuit ging het als veertiende geplaatste Belgische duo in twee sets onderuit tegen de Duitsers Katharina Schillerwein en Cinja Tillmann (FIVB-57). Het als tweede geplaatste Duitse duo, dat in de kwartfinales nochtans het onderspit moest delven tegen Mouha en Gielen, won na 39 minuten met tweemaal 22-20.

Volgend weekend staat de achtste manche van het CEV Satellite-circuit in het Cypriotische Larnaca op het programma.