Dartslegende Phil Taylor wint World Matchplay voor zestiende (en laatste) keer

De Engelse darter Phil Taylor (PDC-8) heeft zondag voor de zestiende keer het World Matchplay op zijn naam geschreven. De 56-jarige recordkampioen uit Stoke-on-Trent versloeg in de finale in Blackpool de Schot Peter Wright (PDC-3) met 18-8. Taylor had in de kwartfinale grote indruk gemaakt door de bijna onverslaanbare wereldkampioen Michael van Gerwen (PDC-1) te overklassen (16-6).

Van Gerwen won het World Matchplay de afgelopen twee jaar. Bij de voorgaande editie was de Nederlander in de finale te sterk voor Taylor. “The Power” nam vrijdag met een ouderwets sterk optreden revanche. Taylor had een ronde eerder ook al gewonnen van zijn oude rivaal Raymond van Barneveld (PDC-9). De Engelsman versloeg vervolgens ook zijn landgenoot Adrian Lewis (PDC-4) met 17-9, waarna Wright in de finale eveneens weinig kon uitrichten tegen de zestienvoudig wereldkampioen. Taylor, naar eigen zeggen bezig aan zijn laatste jaar, schreef zodoende ook voor de zestiende keer het World Matchplay bij op zijn uitpuilende erelijst. Hij verdiende er 115.000 pond mee, omgerekend bijna 130.000 euro.

Taylor liet Wright na een sterke start nog wel terugkomen tot 8-6, maar liep daarna in hoog tempo weg bij “Snakebite”. Pas bij 12-6 pakte Wright weer een leg, maar toen was het gat al geslagen. De luidkeels aangemoedigde Taylor besliste de partij door dubbel 16 uit te gooien. Hij eindigde met een gemiddelde van 104,24 per drie darts en een checkout percentage van 54.55 procent, tegenover 99,73 punten en 27,59 procent voor Wright.

“Deze titel kan voor mij niet op een beter moment komen”, zei Taylor, die de afgelopen jaren op de grote toernooien altijd in de schaduw stond van Van Gerwen. “Fantastisch om op mijn leeftijd nog een major te winnen. Ik kom zeker nog terug naar Blackpool, maar alleen om te kijken. Het is mooi geweest, ik ben er klaar mee.”