Presidentsdochter overladen met haatreacties na foto van borstvoeding in ondergoed

‘Ik geef mijn kind te eten waar en wanneer hij eten moet krijgen.’ Dat schreef Aliya Shagieva, de jongste dochter van de president van Kirgizië, in april bij bovenstaande foto. Na vele verwijten en beschuldigingen over haar ‘immoreel gedrag’, zelfs van haar eigen ouders, haalde ze de foto weer offline. Ondertussen is in het land een debat op gang gekomen over borstvoeding en seksualisering.

Op de foto is Aliya Shagieva te zien terwijl ze haar kindje borstvoeding geeft. Het feit dat ze de foto op sociale media plaatste en dat ze alleen ondergoed droeg, heeft haar heel wat negatieve reacties opgeleverd. Shagieva haalde de foto van haar profiel, maar komt nu terug op de hetze in een interview met BBC.

‘Die haatreacties waren het gevolg van een cultuur waarin de vrouwelijke vormen hypergeseksualiseerd worden’, zei ze. ‘Maar mijn lijf, dit lijf dat ik gekregen heb, dat is niet vulgair. Het is functioneel. Een van die functies is voorzien in de behoeften van mijn kind.’

Dat ook haar ouders - president Almazbek Atambayev en zijn vrouw Raisa - niet blij waren met de foto, snapt Shagieva wel. ‘Ze hielden er niet van, neen. Maar dat is begrijpelijk, de jongere generatie is nu eenmaal minder conservatief dan hun ouders.’

De jongste dochter van de president is actief op sociale media. Ze plaatst voortdurend (eigen) kunstwerken en ook borstvoedingsfoto’s keren vaak terug. ‘Als ik borstvoeding geef, dan geef ik mijn kind het beste wat ik hem kan geven. Zorgen voor mijn baby en in zijn behoeften voorzien is voor mij veel belangrijker dan wat mensen over mij zeggen.’