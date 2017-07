WK ZWEMMEN. Hongaarse Hosszu pleziert thuispubliek met tweede goud, wereldtitel voor Sjöström

De Hongaarse Katinka Hosszu heeft zondag in Boedapest haar wereldtitel op de 400 meter wisselslag met succes verdedigd. De publiekslievelinge degradeerde de tegenstand en mocht haar tweede gouden medaille op dit WK in ontvangst nemen. Sarah Sjöström heeft zondag op het WK zwemmen in Hongaarse Boedapest afgerekend met een vloek die haar al een tijdje achtervolgt. Op de 50 meter vrije slag veroverde de 23-jarige Zweedse haar allereerste wereldtitel in de vrije slag. De 32-jarige Fransman Camille Lacourt heeft zondag zijn professionele zwemcarrière afgesloten met een wereldtitel op de 50 meter rugslag.

Hosszu zette met een chrono van 4:29.33 de beste tijd ooit neer op een wereldkampioenschap. De Spaanse Mireia Belmonte (4:32.17) en de Canadese Sydney Pickrem (4:32.88) verdeelden het zilver en het brons.

Voor Hosszu is het na de wereldtitel op de 200 meter wisselslag haar tweede gouden medaille op dit WK. Het is al het derde jaar op rij dat de 28-jarige Hongaarse de dubbel 200 en 400 meter wisselslag realiseert. In 2009 tikte de olympische kampioene als eerste aan op de 400 meter wisselslag, wat haar totaal op zeven wereldtitels brengt.

Behalve twee gouden medailles veroverde Hosszu in Boedapest ook zilver (200 meter rugslag) en brons (200 meter wisselslag).

Wereldtitel voor Sjöström op de 50m vrij

Sjöström tikte aan in 23.69 en bleef zo twee honderdsten boven haar eigen wereldrecord (23.67) dat ze zaterdag in de halve finales had neergezet. De Nederlandse Ranomi Kromowidjojo (23.85) en de Amerikaanse Simone Manuel (23.97), die de wereld- en olympische titel op de 100m vrij bezit, vervolledigden het podium.

Vorige week zondag verbrak Sjöström al het wereldrecord op de 100 meter vrije slag tijdens de finale van de 4x100 meter vrije slag. Ze tikte af na 51.71, en ging zo de geschiedenis in als eerste vrouw die op die afstand onder de 52 seconden blijft.

Hoewel de Zweedse twee wereldrecords op de vrije slag achter haar naam heeft staan, slaagde ze er tot nu niet in een gouden medaille te veroveren in die discipline. Sjöström is ook wereldrecordhoudster op de 50 en 100 meter vlinderslag. Het is na de 50 en 100 meter vlinderslag haar derde titel op dit WK.

Foto: AP

Fransman Lacourt sluit carrière af met wereldtitel op 50 meter rugslag

De 32-jarige Fransman Camille Lacourt heeft zondag zijn professionele zwemcarrière afgesloten met een wereldtitel op de 50 meter rugslag. De tweevoudige titelverdediger tikte op het WK in Boedapest als eerste aan in 24.35.

De zilveren medaille was voor de Japanner Junya Koga (24.51). De Amerikaan Matt Grevers (24.56) kreeg het brons. Voor Frankrijk was het de eerste titel op dit WK.