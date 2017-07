Kristoff volgt Boonen op als winnaar van de Prudential RideLondon, Vanmarcke is vierde

Alexander Kristoff heeft de Prudential RideLondon gewonnen. De Noor van Katusha hield in de massasprint onder meer Magnus Cort Nielsen af. Jasper Stuyven werd in de laatste kilometer gegrepen, hij maakte samen met Matteo Trentin deel uit van de vlucht. Michael Matthews finishte als derde, Sep Vanmarcke was vierde, Oliver Naesen tiende.

Een groep van vijf renners, onder wie Iljo Keisse, trok vroeg ten aanval en reed weg van het peloton. Op een tachtigtal kilometer van de streep kwam hun avontuur ten einde. Even later waagden Matteo Trentin, Daryl Impey en Jasper Stuyven hun kans, maar de Zuid-Afrikaan moest al snel afhaken. Stuyven en Trentin werden met de meet in zich ingerekend, en het peloton maakte zich op voor een massaspurt. Hierin toonde Kristoff zich de snelste. De Noor volgt op de erelijst Tom Boonen op.