Israëlisch beroepshof blijft bij celstraf voor soldaat die gewonde Palestijn doodschoot

Een militair beroepshof in Israël heeft de celstraf van achttien maanden voor Elor Azaria aangehouden. De voormalige Israëlische soldaat werd eerder veroordeeld voor doodslag nadat hij een gewonde Palestijn had doodgeschoten toen die al op de grond lag. President Netanyahu herhaalde al dat hij een pardon voor Azaria steunt.

De rechters, onder wie ook enkele generaals van het Israëlische leger, legden de redenering van Azaria’s advocaten dat hij de verdedigingsdoctrine had gevolgd, naast zich neer. ‘Onze waarden hebben grote schade ondervonden door de acties van de beschuldigde. Zijn daad was verboden en immoreel.’ Ze weigerden Azaria’s straf echter te verhogen naar 3 tot 5 jaar, zoals de openbare aanklager had gevraagd.

Azaria diende als verpleger in het leger toen in maart 2015 twee Palestijnen een Israëlische soldaat neerstaken in Hebron, op de bezette Westelijke Jordaanoever. Eén van de aanvallers werd doodgeschoten, de andere werd neergeschoten en viel gewond op de grond. Azaria schoot hem 11 minuten later in het hoofd. Alles werd gefilmd door een Palestijnse mensenrechtenactivist.

Krijgt Azaria pardon?

De advocaten van Azaria, die twee weken geleden werd ontslagen uit het leger, kunnen nu nog naar het Hooggerechtshof trekken. Veel rechtse Israëlische politici, onder wie ook premier Benjamin Netanyahu, riepen ook president Reuven Rivlin al op om de jongeman gratie te verlenen.

Rivlin en Defensieminister Lieberman, lieten echter al weten dat de familie zich moet richten tot generaal Gadi Eizenkot voor een pardon. ‘Ik twijfel er niet aan dat hij de moeilijke omstandigheden en het feit dat hij (Azaria, red.) een voorbeeldige soldaat was, in overweging zal nemen’, tweette Lieberman.

‘Ik zal mijn aanbeveling voor een pardon aan de betrokken partijen overmaken als de zaak besproken wordt’, herhaalde premier Netanyahu op zijn beurt op Twitter.