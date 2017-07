Audi houdt Bentley met Maxime Soulet van de zege op 24 uur van Spa-Francorchamps

De Duitsers Christopher Haase en Markus Winkelhock en de Fransman Jules Gounon (Team Sainteloc) hebben vandaag aan boord van de Audi R8 LMS de 24 uur van Spa-Francorchamps, de zevende editie van van de Blancpain GT Series, op hun naam gezet.

Onze landgenoot Maxime Bouet, de Monegask Vincent Abril en de Spanjaard Andy Soucek moesten na een spannende race vrede nemen met de tweede plaats. Soulet kwam in de Bentley van Team M-Sport na 546 ronden voor een totaal van 7.004 kilometer tien seconden tekort voor de eerste plaats. De Italianen Edoardo Mortara en Raffele Marciello en de Brit Michael Meadows (Akka ASP Mercedes) mochten mee op het podium. Audi won de 24 uur op het circuit van Spa-Francorchamps al voor de vierde keer in zeven edities. Ook in 2011, 2012 en 2014 bezette de Duitse autoconstructeur de eerste plaats. Voor de achtste manche verplaatst het Blancpain GT-circus zich van 25 tot 27 augustus naar het Hongaarse Boedapest.