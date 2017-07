Stoffel Vandoorne is er tijdens de Hongaarse GP in geslaagd om zijn eerste puntenfinish van het seizoen te behalen. Onze landgenoot finishte als tiende en behaalde zo één wk-punt. Dat hadden er mogelijk wel meer kunnen zijn indien zijn pitstop vlekkeloos was verlopen.

Vandoorne reed tijdens de kwalificatie de negende tijd maar mocht door een gridpenalty voor Nico Hulkenberg van op de achtste plaats vertrekken. Vandoorne maakte een behoudzame start en bleef uit de problemen, al verloor hij daardoor wel wat terrein.

Tijdens de race hield McLaren onze landgenoot langer dan teamgenoot Fernando Alonso op de baan. Toen Vandoorne dan toch zijn pitstop mocht afwerken liep het mis. Vandoorne stopte iets te ver aan de pitbox van McLaren, waardoor hij de mecanicien die de krik vooraan moest bedienen aanreed. De pitstop van Vandoorne duurde daardoor veel langer dan gepland en kostbare seconden en enkele posities gingen verloren. Vandoorne slaagde er echter in om opnieuw in de top tien te geraken.

Tegen het einde van de race naderde Vandoorne nog op Esteban Ocon die negende reed. Ocon passeren lukte niet meer maar Vandoorne is best tevreden met zijn eerste puntenfinish van het seizoen, een serieuze opsteker zo vlak voor de zomerpauze.

"Het is een erg positief weekend voor mij geweest. We hadden verwacht om hier competitief te zijn en we bevonden ons heel het weekend in de top tien," blikt Vandoorne terug. "Wanneer je een opportuniteit krijgt zoals deze dan moet je die met beide handen grijpen. Voor mijn pitstop probeerden we naar de kloof met de wagens achter mij te kijken en ze via een zogenaamde 'overcut' achter mij te houden. Ik maakte echter een kleine fout tijdens mijn pitstop. Ik blokkeerde de wagen en kwam te laat stil te staan."

"Desalniettemin was mijn racepace bemoedigend. We waren duidelijk sneller dan de Force Indias. Inhalen is hier echter zeer moeilijk. Uiteindelijk behaalden we punten dus is het een goed weekend voor het team."

Volgende afspraak voor Stoffel Vandoorne is de GP van België, zijn thuisrace die eind augustus plaatsvindt op het circuit van Spa-Francorchamps.

