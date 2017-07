VS houden succesvolle test met raketafweersysteem

De VS hebben een succesvolle test uitgevoerd met hun THAAD-raketafweersysteem. Dat heeft het Amerikaanse ministerie van Defensie gemeld.

THAAD staat voor ‘Terminal High Altitude Area Defense’. Het wapen vertrok vanuit Alaska en intercepteerde boven de Stille Oceaan een raket voor de middellange afstand.

Het systeem werd ontworpen om de VS te beschermen tegen mogelijke raketaanvallen uit Noord-Korea en Iran. Gisteren nog liet het Noord-Koreaanse regime weten een succesvolle test te hebben uitgevoerd met een intercontinentale langeafstandsraket, die het Amerikaanse vasteland zou kunnen bereiken. De test met THAAD stond echter al langer op de planning.

THAAD wordt ook in Zuid-Korea ontplooid als antwoord op Noord-Koreaanse rakettests. Dat is dan weer niet naar de zin van Rusland en China. Volgens hen gebruikt de VS de Noord-Koreaanse dreiging als voorwendsel om de militaire macht in Azië uit te breiden.