Neuville mee aan de leiding in WK-stand:“Een moeizaam weekend achter de rug”

Thierry Neuville en zijn corijder Nicolas Gilsoul (Hyundai i20 Coupe WRC) zijn als 6de geëindigd in de rally van Finland. De vorige zes wedstrijden stond het duo telkens op het podium. Neuville slaagde er voor de negende opeenvolgende keer dit seizoen in punten te scoren in de powerstage. Met nog vier wedstrijden voor de ploeg, komt Neuville in de WK-tussenstand op gelijke hoogte met Ogier.

“Ons doel voor deze wedstrijd was om meer punten te scoren dan Sébastien Ogier en daar zijn we in geslaagd”, zegt Thierry Neuville. “We hebben een moeizaam weekend achter de rug. Puntenwinst was cruciaal. Eens te meer was de powerstage dit seizoen een sleutelmoment. Dankzij de drie punten verbonden aan de derde tijd komen we mee aan de leiding. Het team werkt hard om ons vooraan te laten meedraaien. Deze moeilijke rally ligt achter ons, op naar onze thuisrally in Duitsland waar we in het verleden goed presteerden.”

Neuville stond drie keer op het podium in Duitsland. In 2013 eindigde hij tweede, in 2014 won Neuville en vorig jaar eindigde hij als derde. Sébastien Ogier won deze wedstrijd drie keer: in 2016, 2015 en 2011.

