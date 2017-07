Op de Coupe de la Jeunesse roeien in Willebroek hebben Cyriel Van Campe en Karel De Rammelaere (KR Sport Gent) zondag goud veroverd in de twee zonder stuurman. Winst was er ook voor skiffeur Calvin Govaert van UN Brussel. Tibo Vivey, Sam Huys, Arthur Van Welden en Zeno Faes zorgden in hun ongestuurde vier voor een zilveren medaille.