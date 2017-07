Christian Ahlmann wint Grand Prix van Berlijn, Niels Bruynseels is twaalfde

Christian Ahlmann heeft zaterdag de Grand Prix van Berlijn, elfde manche in de Global Champions Tour, gewonnen. De 42-jarige Duitser leidde de 15-jarige hengst Codex One foutloos door de barrage, waarvoor slechts drie ruiters zich wisten te plaatsen. Bovendien was hij bijna een halve seconde sneller dan zijn landgenote Simone Blum en Alice. De Nederlander Leopold van Asten moest met Beauty acht strafpunten noteren en strandde zo op de derde plaats.

Niels Bruynseels werd met Gancia twaalfde, Olivier Philippaerts met Icos twintigste.

De 37-jarige Nederlander Harrie Smolders eindigde met Capital Colnardo op de elfde plaats in de Duitse hoofdstad en behield de leiding in de Global Champions Tour. Na 11 van 15 proeven heeft hij met 252 punten 31 punten voor op de Italiaan Alberto Zorzi. Ahlmann is op 32 punten derde. Bruynseels is met 171 punten op de zevende plaats de hoogst gerangschikte Belg. Jos Verlooy, tiende met 137 punten, en Gregory Wathelet, elfde met 133, staan ook nog in de top twintig. Olivier Philippaerts valt daar met 111 punten net buiten.