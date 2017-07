Anak Verhoeven haalt zilver op WB muurklimmen in Briançon

Anak Verhoeven is op de tweede plaats geëindigd in het Franse Briançon, waar zaterdag de negende wereldbekermanche lead afgewerkt werd.

De 21-jarige Europese kampioene zag de Sloveense Janja Garnbret verder geraken op de klimmuur in de Alpen. De Zuid-Koreaanse Jain Kim werd derde in de finale met acht. Heloïse Doumont strandde op de 23e plaats, Celine Cuypers werd 42e.

In de wereldbekerstand leidt wereldkampioene Garnbret (300 punten) voor Verhoeven (210) en Kim (200). Verhoeven bezorgde België vorige week goud op de Wereldspelen in het Poolse Wroclaw.

Bij de mannen ging de zege naar de Fransman Romain Desgranges. Loic Timmermans strandde als vijftiende in de halve finales.

Op 25 en 26 augustus staat in het Italiaanse Arco de tiende WB-manche op het programma.

Muurklimmen is in 2020 een olympische sport in Tokio.