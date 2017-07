Belgische man en twee zonen vast in Marokko

Een man uit Binche en zijn twee zonen, van 16 en 20 jaar, worden in Marokko vastgehouden sinds dinsdag op beschuldiging van het verwonden van een animator. Dat bericht Sudpresse zaterdag en wordt bevestigd door Buitenlandse Zaken.

Volgens Sudpresse zou de familie op de laatste avond van haar vakantie in Agadir gezien hebben hoe een animatrice van het hotel geslagen werd door een animator. De Belg zou vervolgens de animator daarover aangesproken hebben. Een algemener geschil brak daarna uit, maar de familie verlkaart dat ze toen reeds vertrokken was.

Een dag later kwam de politie naar het hotel, en werd de man uit Binche ervan beschuldigd de animator geduwd te hebben. De zoon van de Belg zou een stoel en tafel naar de animator geworpen hebben.

De vrouw van de Belg is ondertussen teruggekeerd uit Agadir, met haar dochter en de vriend van die laatste, maar de overige familieleden zijn nog in Marokko omdat hun paspoorten in beslag genomen zijn.

De drie mannen kregen al twee keer het bezoek van een officier van justitie. Die stelde telkens een schikking voor. De vrouw heeft contact opgenomen met de Belgische ambassade in Marokko, het Belgische consulaat en het ministerie van Buitenlandse Zaken, maar ze heeft naar eigen zeggen nog geen ‘bevredigend antwoord’ gekregen. ‘Het enige wat Buitenlandse Zaken me gezegd heeft, is dat ze officieel beschuldigd worden en dat er een oplossing gevonden moet worden. Het enige wat ik kan doen, is hen geld opsturen om hun hotelkosten te betalen.’

Buitenlandse Zaken laat weten dat de feiten het onderwerp uitmaken van een onderzoek door de Marokkaanse politie en justitie, en ze daarin niet tussen kan komen.