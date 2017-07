Verdreven Pakistaanse premier nomineert broer

De verdreven Pakistaande premier Nawaz Sharif heeft zijn broer, Shahbaz Sharif als zijn opvolger aangeduid in een speech aan zijn partij. Hij kiest zijn bondgenoot Shahid Khaqan Abbasi als interim premier.

‘Ik bestuur niet meer, en iemand moet het doen. Dus na veel beraad heb ik Shahbaz Sharif genomineerd’, zegt Nawaz Sharf. De hooggerechtshof verbande Nawaz Sharif als premier, omdat hij geen bron van inkomsten had aangegeven.

Shahbaz Sharif is minister in de provincie Punjab en kan slechts eerste minister worden wanneer hij de verkiezingen wint. Abbasi (58) is erg trouw aan Sharif en was minister voor petroleum in zijn vorige regering.

Oneerlijke politici

Het Pakistaanse Hooggerechtshof besliste dat ­premier Nawaz Sharif ongeschikt was voor zijn functie. Het baseerde zich daarvoor op een weinig gebruikt grondwetsartikel dat het mogelijk maakt oneerlijke politici te ontslaan. Sharif nam onmiddellijk ontslag uit zijn functie. De uitspraak van het Hof kwam er in het kader van een onderzoek naar het omvangrijke fortuin van Sharifs familie, na onthullingen in de zogenaamde Panama Papers dat zijn kinderen banden hadden met bedrijven in belastingparadijzen.

Ook de financiële toestand van minister van Financiën Ishaq Dar moet onder de loep genomen worden, aldus het Hof. Hij is een van Sharifs nauwste medestanders. Volgens Sharif is er sprake van een samenzwering. Gevreesd wordt dat zijn ontslag tot politieke onrust zal leiden.