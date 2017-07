Peter Sagan heeft zijn eerste wedstrijd na zijn uitsluiting in de Tour de France als winnaar afgesloten. De wereldkampioen toonde zich de snelste in de eerste etappe van de Ronde van Polen (2.WT). In de straten van Krakau was hij in een massaspurt sneller dan Caleb Ewan en Danny Van Poppel.

Het peloton kreeg 130 glooiende kilometers voorgeschoteld en vier renners schoten meteen weg in de straten van Krakau. Maciej Paterski, Martijn Keizer, Charles Planet en Pawel Bernas trokken op avontuur en namen al snel een voorsprong van drie minuten. Veel groter werd die niet en onder impuls van Orica-Scott slonk de voorsprong naar 2:30. Paterski en Keizer hielden het langst stand. Op veertien kilometer van de finish werden ook zij gegrepen en werd er gesprint voor de zege.

Voor Sagan was het de eerste wedstrijd sinds hij uit de Tour gezet werd. De 27-jarige Slovaak zit dit seizoen aan acht zeges, waarvan zeven in de WorldTour. Eerder won hij Kuurne-Brussel-Kuurne, twee etappes in de Tirreno-Adriatico, een rit in de Ronde van Californië, twee in de Ronde van Zwitserland en de derde etappe in de Tour de France.

De tweede van zeven ritten brengt het peloton zondag over 142 kilometer van Tarnowskie Gory naar Katowice. Ook daar wordt een massasprint verwacht.

"Voelt aan als belangrijke zege"

Op sportieve wraak moest Sagan dus niet lang wachten. "Ik ben ongelooflijk blij dat ik meteen kan aanknopen met een overwinning", aldus d Slovaak na afloop. "Na mijn ritoverwinning in de Tour ben ik erg blij dat ik hier in Polen weer kan aanknopen met de zege. Ik wil vooral mijn ploegmaats bedanken voor het harde werk dat ze vandaag geleverd hebben. Het was een prestatie volgens het boekje en dit voelt aan als een belangrijke zege", vertelt Sagan, die ook nog even terugkwam op zijn Ronde van Frankrijk. "Ik wil het volledige team, manager Ralph Denk en alle sponsors bedanken voor de steun die ik heb gekregen na de tegenslag in de Tour. Het verleden ligt achter ons en de focus is nu volledig gericht op de Ronde van Polen. Maar laten we toch eerst genieten van deze zege."

Uitslag etappe 1 (Krakau - Krakau)

1. Peter Sagan

2. Caleb Ewan

3. Danny Van Poppel

4. Ricardo Minali

5. Niccolo Bonifazio

6. Nathan Haas

7. Roberto Ferrari

8. Pawel Franczak

9. Boy Van Poppel

10. Jens Debusschere