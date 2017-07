Titelverdediger Artuur Peters pakt zilver op WK kayak voor beloften

Kajakker Artuur Peters is er niet in geslaagd zichzelf op te volgen als wereldkampioen bij de beloften (U23) in de K1 1.000 meter. Op het WK in het Roemeense Pitesti moest hij zaterdag in de finale de Argentijn Agustin Vernice voor zich dulden.

Peters veroverde vorige maand ook al twee keer zilver op het EK in het Servische Belgrado, in de K1 500 en 1.000 meter, toen telkens achter de Oekraïner Oleh Kukharyk. Die werd nu pas vijfde.

Op een erg woelig wateroppervlak en met een felle wind, die in het nadeel blies van de kajakkers, begon de finale met een valse start van de Tsjech en belangrijke outsider Jakub Zavrel, de regerende Europese kampioen K1 500 meter in de open klasse. In tegenstelling tot de vorige finales ging Artuur Peters heel voorzichtig van start. Hij liet het initiatief aan anderen en daarvan maakte vooral de Argentijn Agustin Vernice, vorig jaar vijfde in deze finale, dankbaar gebruik. Peters kwam halfweg pas als vijfde door.

In de tweede wedstrijdhelft luidde Peters de tegenaanval in. Eerst gleed hij voorbij zijn Oekraïense rivaal Kukharyk en in de slotmeters sprintte hij voorbij de Hongaar Balint Kopasz, brons op het grote EK, en de verrassend sterke Zweed Martin Nathell. De Argentijn Vernice hield tegen alle verwachtingen niet alleen stand, hij diepte de voorsprong op onze landgenoot tot meer dan twee seconden uit. Peters pakte het zilver en is dus vicewereldkampioen. Die zilveren medaille is een resultaat dat perfect past in de planning van Peters’ coach Bob Maesen, want die wil zijn poulain vooral pas op het grote WK (eind augustus in Racice) in zijn beste vorm zien.

- uitslag A-finale K1 1.000 meter -

1. Agustin Vernice (Arg) 4:03.328

2. Artuur Peters (BEL) 4:05.692

3. Martin Nathell (Zwe) 4:06.580

4. Balint Kopasz (Hon) 4:08.092

5. Oleh Kukharyk (Oek) 4:08.788

6. Jakub Zavrel (Tsj) 4:09.712

7. Adam Botek (Slk) 4:14.828

8. William Bain (Aus) 4:16.028

9. Antun Novakovic (Kro) 4:20.228