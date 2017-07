Typisch Belgisch weer dit weekend en begin volgende week

Een paraplu of een parasol? Dit weekend en begin volgende week kunt u zich aan afwisselend zon, regen, veel wind en een klein onweer verwachten.

Zaterdag trekt een storing over het noordwesten van het land, met veel wolken en perioden van regen of buien. Verder naar het zuiden blijft het grotendeels droog en zijn er soms mooie opklaringen. In de loop van de namiddag of avond is er kleine kans op een onweerachtige bui in de Ardennen. De maxima liggen tussen 20 à 22 graden in Hoog- België en aan de kust en tot 25 graden in het zuidoosten van het land. De wind waait matig en aan zee eerst nog vrij krachtig, uit het zuidwesten, zo meldt het KMI.

Zaterdagavond wordt het, op een lokale bui in de Ardennen na, op de meeste plaatsen wisselend bewolkt en droog. In het noordwesten van het land blijft een storing zorgen voor meer bewolking en perioden met lichte regen of buien, maar in het tweede deel van de nacht kan het ook daar tijdelijk droger worden. Het wordt een zachte nacht, met minima tussen 16 en 20 graden.

Zondag trekt een zone met regen en soms onweerachtige buien van west naar oost over het land. Na de passage van deze storing krijgen we vanaf de kust droog weer met enkele opklaringen. We verwachten maxima tussen 20 graden aan de kust en 24 graden in Belgisch Lotharingen. Er staat een matige tot soms vrij krachtige wind uit zuidwest, met rukwinden tot 40 tot 60 km per uur.

Maandag wordt het op de meeste plaatsen wisselend bewolkt, maar droog. De storing die zondag over het land trok blijft echter slepen boven Noord- Frankrijk, waardoor enkele buien het zuiden van het land kunnen bereiken. Maxima van 21 tot 24 graden.

Dinsdag wordt het in het noordwesten zwaarbewolkt, maar overwegend droog. Vanuit Frankrijk wordt warme, maar onstabiele lucht aangevoerd over het zuiden van het land met onweerachtige buien tot gevolg, vooral langs de Duitse en Luxemburgse grens. De temperaturen stijgen tot 21 graden aan de kust en in de Hoge Venen, tot 23 à 24 graden in het centrum en tot 26 graden in Belgisch Lotharingen.