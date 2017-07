Trump vervangt Reince Priebus als stafchef Witte Huis

Reince Priebus was sinds het begin van het presidentschap van Trump zijn kabinetschef. Maar sinds de aanstelling van Anthony Scaramucci als nieuwe communicatiedirecteur in het Witte Huis vorige week kwam zijn positie meer en meer onder druk.

Scaramucci verdacht Priebus ervan bepaalde informatie uit de entourage van Trump te lekken naar de pers en ging zelfs zo ver door hem donderdag nog af te schilderen als een ‘verdomde, paranoïde schizofreen’.

Dat blijkt dus nu ook de druppel zijn geweest voor Priebus. ‘Ik ben blij jullie mee te delen dat ik net generaal/minister John F Kelly heb benoemd tot stafchef van het Witte Huis. Hij is een geweldige Amerikaan en een geweldige leider’, twitterde de president vrijdag.

I would like to thank Reince Priebus for his service and dedication to his country. We accomplished a lot together and I am proud of him!