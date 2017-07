De Britse baby wiens lot de inzet van een bitter juridisch getouwtrek was geworden, is niet meer.

De Britse baby Charlie Gard werd geboren met een uiterst zeldzame genetische afwijking. Hij was doof en blind, en kon niet ademen of bewegen zonder assistentie. Lange tijd wilden zijn ouders hem evenwel koste wat het kost in leven houden.

Na een maandenlang juridisch getouwtrek, beslisten zijn ouders begin deze week evenwel de strijd te staken. Ze wilden bij wijze van laatste wens Charlie nog mee naar huis nemen, maar ook dat mocht niet.

Charlie heeft het einde van de week uiteindelijk niet gehaald. ‘Onze prachtige jongen is overleden’, zeggen zijn ouders vrijdagavond, bij monde van een woordvoerder. ‘We zijn zo trots op jou.’