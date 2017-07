Dader steekpartij Duitse supermarkt was 26-jarige man

In het Duitse Hamburg zijn bij een mesaanval in een supermarkt één dode en vier gewonden gevallen. De dader werd opgepakt, maar over zijn motief is nog geen duidelijkheid. De politie heeft wel al enkele details over 's mans identiteit bekendgemaakt.

Vrijdag rond 15 uur plaatselijke tijd viel een man met een keukenmes verschillende klanten van een supermarkt aan in de Hamburgse wijk Barmbek. Een 50-jarige Duitser kwam daarbij om het leven, een 50-jarige vrouw en vier mannen (64, 57, 56 en 19 jaar) liepen messteken op.

Omstaanders konden de man, die zelf lichtgewond raakte, overmeesteren. Daarbij raakte ook nog een 35-jarige man gewond. Enkele van de gewonden zijn er ernstig aan toe.

De bevolking van de Duitse havenstad werd een tijdlang gevraagd om Barmbek te mijden. Antiterreureenheden en een politiehelikopter kwamen ter plaatse. Even was er sprake van een tweede dader die nog niet gevat kon worden, maar dat werd uiteindelijk ontkend door de politie.

26-jarige dader

Vrijdagavond loste de plaatselijke politie wel verschillende details, onder meer over de identiteit van de dader. Het gaat om een 26-jarige man die geboren is in de Verenigde Arabische Emiraten. Wat zijn nationaliteit is, wordt nog onderzocht.

Het onderzoek wordt intussen gevoerd door mensen van de moordafdeling van de politie van Hamburg en een afdeling van de Binnenlandse Veiligheidsdienst. De onderzoekers zoeken 'in alle richtingen', klinkt het nog in de mededeling.

Op basis van getuigen schrijft de Duitse boulevardkrant Bild dat de man 'Allahu akbar' riep, maar dat werd niet bevestigd door de politie. Nog volgens Bild was het terreuralarm even van kracht, maar ook daar kwam geen bevestiging van. Volgens de krant Tagesspiegel zeggen bronnen bij de veiligheidsdiensten dat de dader als islamist bekendstond. Hij zou bovendien 'religieus gekleed' geweest zijn.

Over het motief is nog geen duidelijkheid. Eerst was sprake van een diefstal, maar de politie zegt die piste niet te kunnen bevestigen.