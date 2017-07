Drie jaar geleden een kamikazepiloot, vandaag een ‘alleenheerser’ of ‘numero uno’. eerste minister Charles Michel kan met een gelukzalige glimlach om de mond zijn koffers pakken - nadat hij dit weekend eerst zijn ministers heeft rondgeleid op Tomorrowland.

In één week tijd brak zijn partij in de Waalse regering in en kwam hijzelf als grote winnaar uit de federale begrotingsonderhandelingen. De nieuwe Waalse regering krijgt vandaag het vertrouwen. De grote gok van drie jaar geleden blijkt wonderlijk goed uit te draaien.

Meerderheid

Dat wil nog niet zeggen dat Michel tot na de verkiezingen op die wolk kan blijven zitten en Michel-II zich mag beginnen warmlopen. Vandaag kleurt de Waalse coalitie wel centrumrechts. En de betrokken partijen hebben ongetwijfeld de intentie om de PS langer dan twee jaar in de oppositie te houden.

Maar zelfs alle korrels zout rond politieke peilingen in acht genomen, staan MR en CDH vandaag nog mijlenver af van een meerderheid bij de publieke opinie. De nieuwe Waalse regering zal zich eerst moeten bewijzen. En dat wordt helemaal niet evident met een verkiezingsdeadline over amper twee jaar en met de allerkleinste meerderheid mogelijk.

Bovendien is de crisis in Franstalig België nog niet helemaal opgelost. De oplossing voor Wallonië gaat zelfs ten koste van de Brusselse regering en de regering van de Franse gemeenschap, waar het conflict nog altijd muurvast zit en waar de PS wel nog aan de macht is. Zolang ook daar geen oplossing is gevonden kan centrumrechts niet voluit gaan.

Losse eindjes

De federale regering zelf klopt zichzelf beter ook niet te hard op de borst. Uit het Zomerakkoord kronkelen enkele vervelende losse eindjes die voor roet in het eten kunnen zorgen.

De federale begroting blijkt helemaal niet zo minutieus in elkaar te zitten als de regering-Michel bij haar aantreden drie jaar geleden had beloofd. Een heleboel besparingsmaatregelen zijn helemaal nog niet ingevuld. Zijn de tax shift en de vennootschapsbelasting waterdicht gefinancierd? Zal Europa het plan-B voor de Arco-gedupeerden niet afschieten?

Wat budgettair parcours betreft, voert Michel eigenlijk de politiek die haar door bijvoorbeeld de SP.A was aangeraden: volop profiteren van de hausse in de conjunctuur en vooral geen maatregelen nemen die de groei kunnen fnuiken.

Ervan uitgaan dat de economische bomen tot in de hemel groeien, is altijd risicovol. Een tegenvaller en de regering mag in de federale regering in verkiezingstijd enkele pijnlijke maatregelen gaan nemen. Dan zal ook blijken dat het opgeven van de belofte om de begroting recht te trekken, toch niet zo’n goed idee was.

Tegenslag

De successen van vandaag doortrekken in een nieuwe centrumrechtse regering zou dus wel eens moeilijker kunnen zijn dan gedacht, nog los van het cliché dat twee jaar in de politiek een eeuwigheid zijn. Het kan niet blijven meezitten. Een hapering en de Franstalige politiek blokkeert helemaal, de federale wordt door Europa voor het blok gezet, en de Vlaamse reageert communautair. Michel-II is dan ver weg.