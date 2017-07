WK ZWEMMEN. Buys met Belgisch record naar finale, Timmers en Croenen uitgeschakeld

Kimberly Buys heeft zich vrijdag op het WK zwemmen in het Hongaarse Boedapest geplaatst voor de finale van de 50 meter vlinderslag. Buys (BRABO) zette met een chrono van 25.70 de zevende tijd neer en verbeterde bovendien haar Belgisch record.

Buys deed acht honderdsten af van haar vorige record, dat ze op 12 mei tijdens het BK in Antwerpen op de tabellen zette. De 28-jarige Antwerpse werd derde tijd in de tweede halve finale en is zo rechtstreeks geplaatst voor de finale, die zaterdagnamiddag wordt afgewerkt. Ze moest alleen de Zweedse Sarah Sjöström (25.30) en de Nederlandse Ranomi Kromowidjojo (25.67) voor laten gaan.

Eerder greep Buys naast de beoogde WK-finale op de 100 meter vlinderslag. Daarin liet ze in de halve finales met een chrono van 58.49 de zestiende en traagste tijd optekenen. Buys is de enige Belgische deelnemer in Boedapest die zich in de top acht van een zwemdiscipline wist te hijsen, het is meteen ook haar eerste WK-finale in groot bad.

Timmers uitgeschakeld in halve finales 50 meter vrije slag

Pieter Timmers heeft zich vrijdag op het WK zwemmen (groot bad) in het Hongaarse Boedapest niet kunnen plaatsen voor de halve finales van de 50 meter vrije slag. In de afsluitende dertiende reeks eindigde Timmers als tiende en laatste in 22.47. Hij bleef daarmee 25 honderdsten boven zijn pr (22.22) dat hij op 13 mei tijdens het BK in Antwerpen zwom. Het Belgisch record staat al sinds 2009 met 22.13 op naam van Yoris Grandjean.

De 29-jarige Timmers zette de 26e chrono neer in de reeksen (op 118 deelnemers). De Braziliaan Bruno Fratus stootte met 21.51 als snelste door naar de halve finales met de top 16, die later vandaag/vrijdag, kort na 18 uur, worden afgewerkt.

Woensdag werd Timmers op de 100 meter vrije slag, de afstand waarop hij viceolympisch kampioen is, uitgeschakeld in de halve finales. Op de 200 vrij werd de Limburger gewipt in de reeksen.

Timmers werd onlangs voor het eerst vader en kende daardoor een verstoorde voorbereiding. Hij was dan ook met beperkte ambities naar dit WK afgezakt.

Louis Croenen strandt ondanks pr in reeksen 100 meter vlinderslag

Louis Croenen heeft zich vrijdag, ondanks een mooi persoonlijk record, niet kunnen kwalificeren voor de halve finales van de 100 meter vlinderslag. Croenen eindigde in zijn reeks (de vijfde van acht) op de derde plaats in 52.74. Zijn vorige persoonlijke besttijd uit maart 2016 bedroeg 53.15, het Belgisch record van François Heersbrandt staat op 52.22.

Croenen tekende voor de 27e tijd (op 72 deelnemers) in de reeksen. De Amerikaan Caeleb Remel Dressel zwom met 50.08 de beste chrono. Zijn landgenoot Tom Phillips mocht als zestiende en traagste met 51.96 naar de halve finales, die vrijdagavond om 18u35 geprogrammeerd staan.

Dinsdag werd Louis Croenen verrassend uitgeschakeld in de reeksen van de 200 meter vlinderslag, het nummer waarop hij tijdens het vorige WK in Kazan en de Olympische Spelen in Rio de Janeiro de finale had gehaald. Hij had het over “de grootste ontgoocheling uit zijn carrière”.

Europees record levert Rus Chupkov wereldtitel op 200 meter schoolslag op

De Russische zwemmer Anton Chupkov is vrijdag in het Hongaarse Boedapest de nieuwe wereldkampioen op de 200 meter schoolslag geworden. Chupkov tikte aan in 2:06.96 en verbeterde zo het vijf jaar oude Europese record van de Hongaar Daniel Gyurta (2:07.28).

De chrono van de twintigjarige Chupkov is ook de beste tijd neergezet op een wereldkampioenschap. In de finale hield hij de Jappanners Yasuhiro Koseki (2:07.29) en Ippei Watanabe (2:07.47) achter zich. Watanabe zette eerder dit jaar in Tokio met 2:06.67 een nieuw wereldrecord op de tabellen.

Chupkov veroverde vorig jaar op de Olympische Spelen in Rio de Janeiro de bronzen medaille.

Russin Efimova blaast concurrentie weg op 200 meter schoolslag

De Russin Yuliya Efimova heeft vrijdag in de Hongaarse hoofdstad Boedapest op dominante wijze de wereldtitel op de 200 meter schoolslag veroverd. Met een chrono van 2:19.64 hield de 25-jarige Efimova haar concurrentes meer dan twee seconden achter zich. De Amerikaanse Bethany Galat (2:21.77) werd tweede, de Chinese Shi Jinglin (2:21.93) strandde op de derde plaats.

Efimova veroverde eerder al de bronzen medaille op de 100 meter schoolslag. De Russin is op beide afstanden vice-olympische kampioene.