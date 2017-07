Hermien Peters plaatst zich met zege vlot voor halve finales, Leboy en Amber Van Broekhoven uitgeschakeld

Hermien Peters heeft zich vrijdag op het WK kajak voor beloften (U23) in het Roemeense Pitesti geplaatst voor de halve finales in de K1 500 meter.

De 22-jarige Neerpeltse won vlot haar race en gaf daarbij onder meer de Française Manon Hostens, WorldCup-medaillewinnares in Belgrado, en de Italiaanse Agata Fantini, achtste op het voorbije EK, het nakijken.

Zonder echt voluit te gaan realiseerde Peters de elfde snelste tijd, een chrono die haar toch wel scherp moet houden voor de halve finale. Daarvan stoten de eerste drie van elke race door tot de WK-finale.

- uitslag tweede reeks K1 500m (v) -

(33 kajaksters, vier voorwedstrijden, eerste zes plaatsen zich voor de halve finale)

1. Hermien Peters (BEL) 2:05.464

2. Manon Hostens (Fra) 2:06.520

3. Bruna Domingues (Bra) 2:08.068

4. Agata Fantini (Ita) 2:08.980

5. Madare Aldina (Let) 2:10.384

6. Gabija Seskute (Roe) 2:12.380

7. Daniela Savu (Roe) 2:12.404

Voor Myrthe Leboy en Amber Van Broekhoven zit het WK kajak voor junioren er na een race al op. Het Mechels-Neerpelts duo moest vrijdag in het Roemeense Pitesti aan de slag in voorwedstrijd van de K2 500m en om zich te plaatsen voor de halve finale minstens bij de eerste zeven eindigen. Onze landgenoten finishten echter achtste op bijna drie seconden van de Canadezen Sula-Higgings, die het zevende en laatste halvefinaleticket voor hun rekening namen. Ook in de andere voorwedstrijden hadden onze landgenoten met hun 2:10.200 de top zeven niet gehaald.

- uitslag eerste reeks K2 500m meisjes junioren -

(25 teams, drie voorwedstrijden, laureaten plaatsen zich voor A-finale, tweede tot zevende voor de halve finale)

1. Biben - Bako (Hon) 1:57.260

2. Plesca - Mihai (Roe) 1:59.624

3. Dolgova - Fedorova (Rus) 2:02.792

4. Sotero - Carvalho (Por) 2:05.652

5. Andersson - Lagerstam (Zwe) 2:05.716

6. Kneen - Myburgh (GBr) 2:06.116

7. Sula - Higgins (Can) 2:07.212

++ 8. Leboy - Van Broekhoven (Bel) 2:10.200

9. Cirsa - Dreimane (Let) 2:14.724

Myrthe Leboy (KCC Mechelen) en Amber Van Broekhoven (Neerpeltse WC) klokten de 23e tijd en zijn uitgeschakeld.