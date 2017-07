Treinongeval in druk station in Barcelona: zeker 48 gewonden

Meer dan 48 mensen zijn vrijdagochtend gewond geraakt bij een treinongeluk in Barcelona. Dat melden Spaanse hulpdiensten.

Het ongeval vond plaats in station de Francia in de Spaanse kuststad, tijdens het spitsuur. Een regionale trein uit Sant Vicenç de Calders heeft daar een metalen stootblok geramd. Hoe dat is kunnen gebeuren, is nog niet duidelijk. De trein remde niet tijdig af bij het binnenrijden van het station.

Vijf van de 48 gewonden zouden er ernstig aan toe zijn. Zeker achttien gewonden zijn naar het ziekenhuis. De bestuurder van de trein zou onder de gewonden zijn.

Estación de Francia is het op één na drukste station van Barcelona. Het is een eindstation.

Accidente en Estación de Francia de Barcelona deja 5 heridos graves y 48 afectados. De momento está cerrado el acceso en los alrededores pic.twitter.com/EvrYPCSs4y — Monica Marchesi (@monicamarchesi) July 28, 2017

#últimahora Veinte heridos en un accidente de tren en la Estación de Francia de Barcelona https://t.co/hzB1NHs1W5 pic.twitter.com/rhY1kcAxzB — Crónica Global (@cronicaglobal) July 28, 2017

48 heridos, cinco de ellos graves, en el choque de un tren de @rodalies en la estación de #Francia en #Barcelona https://t.co/F2vU0XUNhR pic.twitter.com/i5Y3yFKBXs — CIEM - Info y Emerg (@Cieminfo) July 28, 2017