‘Kabinetschef Trump is een verdomde, paranoïde schizofreen’

Rustige wittebroodsweken zijn de nieuwe communicatiedirecteur van de Amerikaanse president Donald Trump niet gegund. Nog geen week nadat Anthony Scaramucci is aangesteld als hoofd van de communicatiecel van de president heeft hij zich tegenover een journalist van The New Yorker ongemeen hard uitgelaten over de topmensen binnen de administratie van het Witte Huis.

De journalist van The New Yorker bracht eerder uit dat Scaramucci aanwezig was op een diner met onder meer de president en Bill Shine, voormalige topman van Fox News. Scaramucci, die zich tot doel heeft gesteld om alle perslekken uit het kamp van Trump te stoppen, belde de journalist zelf op om te achterhalen waar die informatie vandaan kwam.

In dat telefoongesprek liet de nieuwe communicatiedirecteur zich gaan over enkele topmensen binnen de administratie van het Witte Huis. Vooral Reince Priebus, Trumps kabinetschef, moest het ontgelden. Dat Scaramucci en Priebus op gespannen voet staan met elkaar is een publiek geheim. De uit Wall Street geplukte Scaramucci verdacht Priebus ervan de informatie te hebben doorgespeeld en noemde hem een ‘een verdomde, paranoïde schizofreen’. Ook Steve Bannon, topstrateeg van Trump, kreeg een obscene veeg uit de pan.

Op Twitter gaf Scaramucci toe dat zijn taalgebruik ‘gekleurd’ is en dat hij hier ‘in dit gebied’ van zal afzien, wat niet wil zeggen dat hij zijn ‘passionele strijd’ voor het programma van Donald Trump zal opgeven.

Anthony Scaramucci Foto: REUTERS