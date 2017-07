Verdachte drievoudige moord doodde wellicht eerst fotograaf in Gentse

De verdachte van de drievoudige moord in Moere heeft wellicht ook een fotograaf in een kasteel in Sint-Amandsberg, bij Gent, van het leven beroofd.

De verdachte, Alexander D. (25), bracht afgelopen dinsdag zijn ­18-jarige ex-vriendin, haar grootmoeder en haar grootvader met messteken om het leven. Hij is gisteren voor de drievoudige moord in Moere aangehouden door de onderzoeksrechter.

Maar een week eerder zou de jongeman, die aan bodybuilding deed, ook de fotograaf Jeroen ­Verstraete (39) in Sint-Amandsberg hebben doodgestoken. Daar gaat justitie vanuit, meldt Het Nieuwsblad. Alexander D. zou onder meer geïdentificeerd zijn door een schoenafdruk die werd aangetroffen op de plaats van het misdrijf.

Dreigbrief

Verstraete was een vrachtwagenchauffeur en verbleef in een kasteel in Sint-Amandsberg. Hij mocht daar wonen van de eigenaar, om krakers buiten te houden. De voorbije weken werd er diverse keren ingebroken in het kasteel.

De laatste keer liet de inbreker een dreigbrief achter in het Engels, waarin Verstraete gewaarschuwd werd ‘dat hij zijn verdiende loon nog zou krijgen’. Dat was wellicht het werk van de 25-jarige bodybuilder, denkt het gerecht nu.

Wanneer de moord werd gepleegd, is nog niet duidelijk. Verstraete werd dinsdag om 9 uur dood teruggevonden in de tuin. De man was in een vernederende positie achtergelaten: hij was aan handen en voeten vastgebonden, was ontbloot, en de dader had foto’s van zijn familie achtergelaten. Zijn computer was met alcohol overgoten en vernield.

Relatie

Het slachtoffer was met een mes in het hart gestoken. Op dezelfde manier werden later de 18-jarige ex-vriendin van Alexander D., Maylis, en haar grootouders gedood. Jeroen Verstraete was al langer bevriend met de vermoorde ex-vriendin van de verdachte. De dertiger was een hobbyfotograaf die bij voorkeur vrouwen portretteerde.

D. bracht zijn ex-vriendin om het leven, omdat hij niet verkroppen dat zijn relatie met het meisje op de klippen was gelopen. Dat bevestigt zijn advocate Amélie Van Belleghem. Enkele dagen geleden verspreidde de vermoedelijke dader een afscheidsboodschap via zijn YouTube-kanaal. In de video van liefst 27 minuten maakte hij duidelijk dat hij de relatiebreuk niet kon verwerken.