Hein Van Haezebrouck niet tevreden na draw: “Het was duidelijk dat er enkele spelers ondermaats presteerden”

AA Gent-trainer Hein Vanhaezebrouck blijft na het 1-1 gelijkspel tegen het bescheiden Altach geloven in de kwalificatie voor de play-offs van de Europa League.“Als je begint aan een Europees duel, wil je dat steeds afsluiten met een beter resultaat dan de 0-0. 1-1 is dus niet goed, maar er is nog niets verloren”, beseft Vanhaezebrouck.

“Ik kan qua resultaat niet tevreden zijn over de prestatie van mijn team. Langs de andere kant zijn er verzachtende omstandigheden, zoals het feit dat we driemaal het doelhout troffen, enkele kansen kregen via vrije trappen en ook op andere manieren kansen konden creëren. We hadden dan ook meer doelpunten moeten maken dan dat ene goaltje. Als ik dat alles optel, stemt mij dat enigszins gunstig.”

“Het minpunt was dat we zoveel kansen weggaven, maar er is gelukkig nog een terugmatch. De kwalificatie is nog steeds mogelijk en ik heb vertrouwen in mijn team. Ik kan niet ontkennen dat we slap gestart zijn. En ik heb enkele andere minpunten gezien. Van wie wil ik niet zeggen, maar het was duidelijk dat er enkele spelers ondermaats presteerden, terwijl er enkelen wel op niveau zaten. Het is spijtig dat we geen betere uitgangspositie hebben, want dit was een eerste match die telde. Een evaluatie dwingt zich zeker op, maar ik blijf erbij er nog niets verloren is. Het is aan mijn team om de zaak in Oostenrijk weer recht te zetten en ervoor te zorgen dat AA Gent een ronde verder gaat. Zondag trekken wij naar Sint-Truiden, ook al geen cadeau. Gelukkig beschik ik over een brede kern en kan ik eventueel schuiven.”

Doelpuntenmaker Coulibaly gelooft in goede afloop

Kalifa Coulibaly verzachtte de bittere pil door diep in de tweede helft de 1-1 binnen te tikken. Zo mag Gent nog hoop koesteren voor een verder verblijf in de Europa League. “In de terugwedstrijd daar mogen we geen enkel tegendoelpunt slikken. Want zou het einde kunnen betekenen van ons Europees avontuur”, stelde Coulibaly.

Foto: Isosport

“Wij moeten dus een pak voorzichtiger en secuurder spelen dan vanavond, anders komt het niet goed. De volle negentig minuten geconcentreerd blijven, is in Oostenrijk de boodschap. Ik kan geen percentage kleven op onze kwalificatiekansen, maar de mogelijkheid bestaat dat we ginds de zaak helemaal rechtzetten. Altach was een sterk team. Goed georganiseerd ook. Maar ze zijn te pakken, ook al spelen ze heel compact. Ik moest invallen. Het is nog steeds de trainer die de ploeg zet. Maar ik heb gedaan wat ik moest doen. Ik blijf geloven in een goede afloop.”

Birger Verstraete wil geen excuses inroepen

Ook voor rechtsachter Birger Verstraete was 1-1 duidelijk niet de verhoopte uitslag tegen het Oostenrijkse Altach: “Je weet dat het belangrijk is om thuis geen doelpunt tegen te krijgen in zo’n wedstrijd. Toch krijgen we snel een doelpunt tegen, op een stilstaande fase.” Nochtans had coach Hein Van Haezebrouck zijn ploeg goed voorbereid op die situaties, aldus de Gentse rechtsachter.

Foto: BELGA

AA Gent moest duidelijk nog zoeken naar de automatismen, zo vroeg op het seizoen. “Het was niet onze beste wedstrijd”, gaf Verstraete toe. “Er was wel veel goeie wil en we hebben genoeg kansen gecreëerd. We schieten ook drie keer op het kader. We weten dus wat ons te doen staat volgende week en dit weekend staat ook al de eerste competitiewedstrijd op het programma.”

Verstraete had zelf nog wat last van zijn ribblessure en bleef bij de rust in de kleedkamer. “Ik voelde me niet helemaal goed in mijn vel. Maar dat mag geen excuus zijn. Thuis moeten we winnen.” Winnen zal ook volgende donderdag in Innsbruck nodig zijn en Verstraete beseft dat dat niet eenvoudig zal worden. “Altach heeft een sterke organisatie en veel ervaring. Wij moeten ons spel spelen, dan zijn wij de betere ploeg. Maar we zullen donderdag top moeten zijn om door te gaan.”

Altach-coach Schmidt: “Wij blijven de underdog”

Foto: Photo News

“We zijn aan de partij begonnen zoals dat moet. Snedig en krachtig en dat resulteerde in een knap vroeg doelpunt”, stelde Altach-trainer Klaus Schmidt na het 1-1 gelijkspel van zijn team bij AA Gent.

“Een minpunt was dat we al snel Andreas Lienhart verloren met een blessure. Tijdens de tweede helft bleven we doorgaan en had mijn team zelfs enkele kansen op een verdubbeling van de voorsprong. Maar dan liepen we op een domme counter en stond het plots 1-1 gelijk. Daarna moesten we het spel wat ondergaan en kwamen wij op het einde nog goed weg toen de bal op de paal uiteen spatte. Ik ben alvast heel tevreden met deze eindstand. Maar het blijft jammer dat we naast Lienhart ook nog Nutz verloren met een blessure. Hopelijk kan ik hen snel recupereren.”

“Wij hadden natuurlijk gehoopt op een topresultaat, maar dat tegendoelpunt maakt het wat zuurder. Het is duidelijk dat we geen schrik hadden van Gent. Ik denk dat we hier met de 1-1 een goede zaak hebben gedaan, maar er volgt nog een terugmatch. Daarin blijft Altach de underdog. Maar we gaan ons vel heel duur verkopen, wees daar maar zeker van. Wij leggen nu even de focus op de eigen competitie en vanaf maandag werken we naar de match tegen AA Gent toe. Dat met als doel de volgende te halen in de Europa League”.