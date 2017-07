Valerie Van Peel (N-VA) en Youssef Kobo (CD&V) bijten de spits af van een nieuwe reeks zomerinterviews in Villa Hellebosch. Zij vindt sommige van haar partijgenoten te trigger-happy op Twitter. Hij raadt jonge, mondige allochtonen aan om af en toe te dimmen. ‘Zullen we stoppen met elkaar te framen? Kunnen we gewoon eens práten?’ Makkelijker gezegd dan gedaan.

Zaterdag verschijnt in dS Weekblad de eerste van een nieuwe reeks zomerinterviews in Villa Hellebosch. Als eerste aan de beurt zijn Valerie Van Peel (N-VA) en Youssef Kobo (CD&V). Het volledige dubbelinterview leest u zaterdag in dS Weekblad of standaard.be. Een voorproefje vindt u alvast hier.

Begin juli had Youssef Kobo 17K tweets. De laatste voor hij de oprit van Hellebosch kwam opgestapt: ‘Hoe lang blijven De Wever & co nog wegkomen met al deze leugens over moslims/minderheden?’ Van die co.’s lijkt Valerie Van Peel (37) de meest genuanceerde. Je vindt van haar geen licht ontvlambare tweets. ‘Jij lijkt me een rustiger type dan veel van je partijgenoten’, opperde Kobo (28) in het voorgesprek.

‘Ik, rustig?!’ Voor het eerst maar zeker niet het laatst vult Van Peels schaterlach de Villa. ‘Zo zouden ze mij in de N-VA nooit omschrijven. Het is wel waar dat ik twee keer nadenk voor ik tweet. Als het van mij afhing, verbood ik Twitter voor politici.’

Kobo: ‘We maken er ons allemaal een beetje schuldig aan. Erger dan uitgesproken figuren vind ik mensen die je niet op een mening kunt betrappen.’

Van Peel: ‘Die zitten vooral in jouw partij. Grapje, Youssef. Als ik al een atypische N-VA’er zou zijn, dan jij ook een atypische CD&V’er. Ik ken er geen enkele die zo scherp tweet als jij. Een beetje van het type Kristof Calvo: meer polariseren dan diegene die je het verwijt. Misschien kan ik het je afleren, vanavond? Dat zou prachtig zijn.’

Caps Lock

Er ligt een zure appel op tafel en Kobo had gehoopt dat hij er niet nóg eens doorheen moest bijten. Een jaar geleden moest hij opstappen als kabinetsmedewerker van Bianca Debaets. Een oude, sarcastische tweet over onverdoofd slachten (‘Als we nu eens bij wijze van compromis Gaia-activisten in plaats van schapen slachten?’) keerde als een boemerang terug.

Kobo: ‘Dat was niet de smoking gun, zoals iedereen nu denkt. Mijn ontslag was al voltrokken voor die dwaze tweet opdook. Ik werd al maanden getrold door anonieme accounts na een even domme tweet over Pol Van Den Driessche. Die heb ik snel verwijderd, maar De afspraak pikte hem toch nog op. Toen uitlekte dat ik in 2018 misschien zou opkomen voor CD&V in Antwerpen, volgde het slotoffensief. Een journalist belde mij in Marokko: “Bart De Wever heeft je aangevallen. Wil jij reageren?” Toen wist ik al: game over, Kobo. Na maandenlang gebeuk en getrol kwam dat kanon er ook nog eens bij. Waarom viseert een partijvoorzitter een kleine garnaal, een kabinetsmedewerker? Hier klopt toch iets niet? En al die N-VA’ers die plots oude tweets en posts van mij begonnen te citeren? Tweets waar ik zelf niet meer bij kon op mijn tijdlijn. Waar haalden ze die?’

Van Peel: ‘Van je Facebook en je Twitter, Youssef. Zoek niet verder, zie geen spoken. Welkom in de politiek! Denk je dat er niemand ooit mijn vroegere woorden heeft nageplozen? De clou is dat er bij mij niets te vinden is.’

Kobo: ‘Nee, Valerie, de clou is dat er twee maten zijn. Als er van een pas aantredende staatssecretaris (Theo Francken, red.) een oud homofoob of racistisch grapje wordt opgediept, heet dat een jeugdzonde. Je kunt toch niet ontkennen dat jouw partij op sociale media maar wat gretig mee de onderbuik van Vlaanderen opstookt?’

Van Peel: ‘We hebben die onderbuik niet gecreëerd, wel gecapteerd. We luisteren naar de mensen zonder ze achterna te lopen. Als je als politicus je kompas richt op Caps lock-tweeps ben je reddeloos verloren. Qua inhoud ben ik het zelden oneens met partijgenoten, maar dat het soms wat minder stokerig kan? Zeker. Hoe groter de partij, hoe meer verantwoordelijkheid.’