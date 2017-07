‘Mister Europe’ Coulibaly voorkomt nederlaag voor AA Gent in eigen huis tegen Altach

AA Gent is in eigen huis niet verder geraakt dan een 1-1 gelijkspel tegen het Oostenrijkse Altach. Gent keek al na vijf minuten tegen een achterstand aan. Het domineerde de eerste helft wel, maar kwam niet tot scoren. Ook in de tweede helft wilde het niet echt vlotten voor de Buffalo’s. Een kwartier voor tijd scoorde de ingevallen Kalifa Coulibaly de verdiende 1-1 gelijkmaker. Verder geraakte de Buffalo’s niet meer. Volgende week donderdag zal Gent dus vol aan de bak moeten in het Oostenrijkse Innsbruck om de kwalificatie binnen te halen.

De wedstrijd begon dramatisch voor de Buffalo’s. De eerste bal tussen de palen was meteen raak voor Altach. Na een vrije trap belandde de bal op de lat. Louis Ngwat-Mahop was er als de kippen bij om de rebound binnen te duwen.

AA Gent probeerde te reageren en knokte zich in de match. Maar het toonde vooral een gebrek aan automatismen. Sylla kreeg twee mooie kansen, maar het vizier van de Senegalees stond nog niet op scherp. Moses Simon trapte op het half uur staalhard op de deklat.

AA Gent verdiende op dat moment de gelijkmaker. Toch bleef het ook opletten voor gevaarlijke counters van de Oostenrijkers, zoals coach Van Haezebrouck op voorhand had aangekondigd. Ook een vrije trap van Milicevic ging maar net naast. Stevige druk dus van de Buffalo’s, maar de gelijkmaker kwam er niet voor de rust.

Het Gentse middenveld vindt zijn draai niet in de tweede helft

Na de rust kon AA Gent niet meteen een vuist maken. De Oostenrijkers neutraliseerden het middenveld van de Buffalo’s en kwamen er zelf vaak gevaarlijk uit. Kalinic moest redding brengen op een gevaarlijk schot van linksachter Galvao en op een poging van doelpuntenmaker Ngwat-Mahop. Een schuddebollende Hein Van Haezebrouck zag aan de andere kant enkel een zoveelste slechte spelhervatting van Danijel Milicevic. De coach greep in en haalde nieuwkomer Marcq eruit voor diepe spits Coulibaly. De ‘Mister Europe’ van AA Gent moest voor meer gevaar zorgen voor doel.

Twintig minuten voor tijd kopte Sylla eerst op de deklat. De daaropvolgende hoekschop leverde een kopkans op voor Mitrovic, maar de Oostenrijkse doelman Kobras stond pal.

‘Mister Europe’ doet het weer

Enkele minuten later dribbelde Ngamaleu vlot de zestien binnen, maar besloot naast. Meteen daarna deed ‘Mister Europe’ wat van hem verwacht werd. Kalifa Coulibaly nam de doelman tegenvoets te grazen na een voorzet van Kalu.

De inbreng van Coulibaly deed de ploeg duidelijk beter draaien. Met nog tien minuten op de klok kopte opnieuw Coulibaly de bal op de Oostenrijkse doelman. Ook Kubo en nog eens Coulibaly konden niet scoren na goede voorzetten van Dejaegere en Simon. In het slot versierde Gent nog verschillende hoekschoppen, zonder resultaat. Een ultieme vrije trap van Sylla stierf tegen de paal.

AA Gent zal volgende week donderdag in Innsbruck nog tot het uiterste moeten gaan om de kwalificatie veilig te stellen. De winnaar plaatst zich voor de Play-offs van de Europa League. Als AA Gent dan over twee wedstrijden de beste is, gaat het voor het tweede jaar op rij naar de groepsfase.