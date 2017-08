U zweet minder met tattoos

Heel wat sporters hebben hun lichaam met tatoeages opgeleukt. Maar is dat wel een goed idee?

Sommige sporten lijken hand in hand te gaan met een lijf vol inkt - kijk maar eens naar een voetbalmatch in de Jupiler Pro League. Maar wanneer je je laat tatoeëren, breng je permanente veranderingen toe aan de fysiologie van je huid, en dus ook aan hoe je op die plek zweet.

Nochtans is zweten belangrijk voor sporters - en bij uitbreiding voor iedereen. Het is een manier om je lichaam te verkoelen en om afvalstoffen af te voeren. Dat je minder presteert als je het verhindert, lijkt dus aannemelijk. Is het als (top)sporter dus wel verstandig om jezelf te laten voltekenen?

Rond die vraag draaide het onderzoek van Maurie Luetkemeier, professor integratieve fysiologie aan de Alma Universiteit in de Amerikaanse staat Michigan. Samen met twee van haar studenten onderzocht ze tien gezonde, jonge mannen met en tattoo aan één kant van het bovenlijf. Aan de andere kant van het bovenlijf moest eenzelfde oppervlakte volledig inktvrij zijn. Hun bevindingen publiceerden ze in Medicine & Science in Sports & Exercise.

Zweetreactie

Om te onderzoeken of er überhaupt invloed was, brachten de wetenschappers kleine hoeveelheden pilocarpine aan op beide zijden van de lichamen van de proefpersonen. Dat lokte een zweetreactie uit, die de onderzoekers vervolgens twintig minuten lang maten.

Zwart op wit bleek hoe de stukken huid die getatoeëerd waren, minder hadden gezweet - tot de helft minder. De leeftijd van de tatoeage maakte overigens niet uit.

Volgens dr. Luetkemeier zijn daar verschillende verklaringen voor. Allereerst blokkeert de verf een deel van het zweet. Maar volgens de professor veroorzaakt een tatoeage vooral een chemische ontstekingsreactie in de zweetklieren. Daardoor zullen ze trager gaan reageren en zal er ook minder natrium van in de nabijgelegen huidcellen in het zweet opgenomen worden.

Toch moeten sporters volgens Luetkemeier niet meteen gaan vrezen voor hun gezondheid. Hij denkt dat de kans klein is dat tattoos het zweten zodanig belemmeren, dat er van oververhitting sprake is. Toch plant hij een grootschaligere opvolgingsstudies, want het is en blijft een bijzonder effect, anders dan bijvoorbeeld brandwonden. ‘Daarbij compenseert de huid het zweetgebrek op andere plekken. Niet zo bij tattoos.’