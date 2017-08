Tijdens een Spaans festival werden twee brandende toortsen vastgemaakt aan de hoorns van een stier. Het dier was vastgebonden aan een houten paal en panikeerde hevig bij het zien van de vlammen. Uiteindelijk liep de stier met zijn hoofd tegen de paal en stierf. Dierenrechtenorganisaties zijn furieus over de mishandeling van stieren in Spanje en proberen de video zoveel mogelijk te verspreiden.