Prins William stopt als piloot van een reddingshelikopter

De Britse prins William (35) neemt afscheid van zijn job als piloot van een reddingshelikopter. Donderdagavond gaat hij voor de laatste keer aan de slag. Dat deelde Kensington Palace via Twitter mee. De kleinzoon van de koningin Elizabeth II wil zich voortaan meer toeleggen op zijn rol als troonopvolger.

Hij heeft veel respect voor de medewerkers van de reddingsdienst en is er trots op te hebben mogen dienen, schreef William in de Eastern Daily Press in een open brief aan zijn collega’s. Zijn ervaring als reddingspiloot heeft hem erin gesterkt zich te buigen over thema’s als psychische gezondheid, aldus William.

Foto: AFP

De tweede in de Britse troonopvolging verbleef tot nog toe met zijn echtgenote hertogin Kate (35) en hun kinderen George (4) en Charlotte (2) op het rustig gelegen landgoed Anmer Hall in het Oost-Engelse graafschap Norfolk. Nu verkast het gezin naar Londen.

Een van de redenen is dat William zich volledig op zijn taken als troonopvolger wil concentreren. Bovendien moet prins George in september naar school. Voor de derde in de troonopvolging kozen William en Kate voor de private Thomas’s School in de Londense deelgemeente Battersea.

De generatie kleinkinderen van de Queen neemt steeds meer koninklijke taken op zich. Pas onlangs bracht William samen met vrouw en kinderen een bezoek aan Duitsland en Polen. De 96-jarige echtgenoot van de koningin, prins Philip, wil daarentegen met pensioen gaan. Hij neemt komende woensdag deel aan zijn laatste officiële optreden tijdens een militaire parade in de Britse hoofdstad.

(belga)