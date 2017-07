Geweigerde Tomorrowlandgangers mogen toch gaan: 'Fundamentele rechten lijken geschonden'

De drie geweigerde Tomorrowlandgangers mogen zich aanbieden bij het festival, maar ze moeten er nog een extra politiecontrole ondergaan. Dat heeft de kortgedingrechter beslist.

De rechter vond het disproportioneel dat de drie geweigerd werden zonder dat ze de reden voor die weigering te horen kregen. De drie eisers mogen zich nu toch aanbieden aan de ingang van het festival, maar ze moeten zich daar wel onderwerpen aan een nieuwe controle door de federale politie, die nog steeds de nodige veiligheidsmaatregelen kan nemen. Dat zegt Jan Temmerman, de advocaat van de Belgische Staat. 'Met die extra politiecontrole hebben de drie mannen geen probleem', zegt advocaat van de beklaagden Kris Wagner.

De rechter ging uit van het vermoeden van onschuld. 'De schade voor de betrokkenen bestaat uit het stigma dat zij dreigen te krijgen indien ze afwezig zijn op het festival. Dat zou impliceren dat ze een gevaar betekenen voor de openbare veiligheid. De drie betrokkenen hebben echter een blanco strafblad en genieten het vermoeden van onschuld', laat de rechtbank weten.

De kortgedingrechter heeft voorlopig geoordeeld dat de fundamentele rechten van de betrokken lijken te worden geschonden, een definitieve beoordeling volgt later.

In totaal kregen 37 mensen die tickets gekocht hadden voor Tomorrowland te horen dat ze niet mochten gaan na een screening van de politie, bij twee mensen werd dat negatieve advies later opgeheven. Drie mensen trokken naar de rechtbank. Volgens hen was er sprake van willekeur.

Advocaat Wagner trok parallellen met een politiestaat. ‘Er is geen enkele waarborg tegen willekeur, er is geen verweer mogelijk, er is geen openbaarheid van bestuur en er is geen controle op het politie-optreden’, klonk het. Wat hier op het spel staat, is niet enkel het genot om naar dat festival te mogen en deel te worden van een welwillende en vredevolle wereldgemeenschap die daar verzamelt. Nee, de inzet is onze democratische rechtsstaat zelf.’

'Hardwerkende burgers'

Mijn cliënten zijn gewone hardwerkende Belgische burgers’, zei Wagner. Eén van de cliënten is in het verleden wel heel vaak - een veertigtal keer - in contact gekomen met de politie. 'Maar altijd als getuige', zegt advocaat Wagner. 'Die man was tot voor kort cafébaas. Bij elke ruzie in zijn café is hij door de politie als getuige gehoord. Hij was zelf nooit dader. Ondertussen is die man al geen cafébaas meer. Hij wil meer tijd voor zijn gezin en is weer gaan studeren.'

Over een tweede cliënt wil Wagner niets zeggen. 'Maar vergelijk hem met iemand die gewerkt heeft als buitenwipper. Dan kom je sowieso veel in contact met de politie, maar niet per se als dader.'

De derde geweigerde die nu wel weer het festivalterrein zou opmogen, werkt in een kerncentrale. Hij kwam onlangs feilloos door de screening van de staatsveiligheid, maar raakte toch niet door de screening. Daardoor kreeg hij ook problemen op het werk

‘Mijn cliënt heeft de melding gekregen dat hij niet meer binnenmag in de kerncentrale, tot er een nieuw veiligheidsonderzoek is gebeurd’, aldus Wagner in een interview met De Standaard. ‘Hij had enkele maanden geleden een veiligheidscertificaat gekregen na een onderzoek van de Staats­veiligheid. Maar na de TML-heisa komt er een nieuw onderzoek.' De man kreeg ondertussen een andere taak in de kerncentrale. 'We hopen dat snel weer in orde te krijgen', aldus zijn advocaat.

Alle cliënten van Wagner hebben een blanco strafregister. ‘Ik weet niet op welke basis ze zijn geweigerd.’ De vraag van de betrokkenen om de redenen van de toegangsweigering mee te delen, zal, op hun verzoek, later beoordeeld worden door de rechtbank.

'We gaan de toegang niet ontzeggen, als festivalgangers een bandje hebben'

De drie geweigerde festivalgangers zullen geen probleem hebben om Tomorrowland te betreden. 'We zijn buiten de zaak gesteld en we houden ons strikt aan de beslissing, raadgevingen en adviezen van de overheden waarmee we samenwerken', benadrukt woordvoerster Debby Wilmsen. 'In de eerste plaats hebben we de overheid opgevolgd om die mensen te blokkeren. Nu krijgen we de melding dat we hen moeten deblokkeren. Dat wordt dan ook gedaan. We gaan de toegang niet ontzeggen, als zij een bandje hebben.'



De organisatie zegt net zoals de rechter niet op de hoogte te zijn van de feiten, de redenen waarom de personen de toegang werd geweigerd. Verder klinkt het dat eender wie met een geldig festivalticket zich moet houden aan het verkoopsreglement, de enige basis waarmee de organisatie zelf festivalgangers van het terrein kan zetten.