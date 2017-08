Angelina Jolie praat over haar leven na Brad Pitt

‘Dit was het zwaarste deel van mijn leven’, vertelt Angelina Jolie in een exclusief interview met Vanity Fair over haar leven na de scheiding met Brad Pitt. De gevoelens voor haar ex-man zijn nog sterk. ‘Ik probeer nu alles te doen om onze familie hecht bij elkaar te houden. We geven nog altijd om elkaar en we werken allebei naar dat doel toe.’

Maar voor de actrice blijft het over en uit. Zij heeft haar intrek genomen in een gigantische villa in Los Angeles. Daar wil ze nu samen met haar kinderen een stap vooruit zetten in de goede richting. ‘Ik wil echt niet dat ze zich zorgen maken om mij, zoals ik dat altijd deed over mijn moeder. Daarom vind ik het heel belangrijk om te wenen in de douche en niet voor hun ogen. Zij moeten begrijpen dat alles in orde komt, ook wanneer je er zelf niet zo zeker van bent...’

Daarom legt ze zich al negen maanden toe op zichzelf en haar familie. ‘We komen nu eindelijk een beetje op adem. Ik ben mijn uiterste best aan het doen om een goede huisvrouw te zijn, terwijl ik hondenpoep opkuis, afwas en verhaaltjes voorlees. En ik begin steeds beter en beter te worden in al die drie taken’, lacht ze.

Was reislust het probleem?

‘Nu heb ik even echt nood aan wat rond te hangen en gewoon even op vakantie te gaan’, zei de actrice in hetzelfde interview nog. Laat dat nu net het punt zijn waarover heel wat geruchten de ronde doen. Volgens verschillende bronnen zou de reislust van Jolie barsten in hun relatie hebben geslagen. Pitt zelf zou liever een meer stabiele, normale situatie voor hun familie hebben gewild.

Maar dat ontkent de 47-jarige ster ten stelligste. ‘Onze levensstijl was allesbehalve slecht voor onze familie’, reageerde Jolie defensief. ‘Dat was, is en zal altijd positief zijn voor onze kinderen. Ze zijn zes prachtige, ruimdenkende wereldburgers. En daar ben ik heel fier op.’

Nog meer te doorworstelen

In het interview vertelt de Jolie ook dat ze bovenop de scheiding ook nog eens te kampen kreeg met een aangezichtsverlamming. De helft van haar gezicht ging hangen en de actrice had veel last van een hoge bloeddruk. Door stress wellicht, beweert ze. Maar dankzij acupunctuur raakte ze er naar eigen zeggen opnieuw bovenop. ‘Soms plaatsen vrouwen hun familie op de allereerste plaats. Totdat het zich in hun gezondheid gaat wreken.’

U kunt het volledig interview lezen op de website van Vanity Fair.