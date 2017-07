Greg Van Avermaet wint natourcriterium van Sint-Niklaas

Greg Van Avermaet (BMC) heeft woensdagavond het natourcriterium van Sint-Niklaas gewonnen. De olympische kampioen bleef in een sprint met twee Belgisch kampioen Oliver Naesen voor. Thomas De Gendt mocht als derde mee het podium op. De Sloveen Primoz Roglic werd vierde, voor Yves Lampaert.

Lampaert bracht in het voorprogramma de tijdrit op zijn naam. De Belgische kampioen was vier seconden sneller dan Matthias Ongena. Thomas De Gendt eigende zich de derde plaats toe. Hij was enkele honderdsten van een seconde trager dan Ongena

Natourcriterium - 30 deelnemers:

1. Greg Van Avermaet (BMC) in 1u43:34

2. Oliver Naesen

3. Thomas De Gendt op 0:01

4. Primoz Roglic (Sln); 5. Yves Lampaert 0:06; 6. Frederik Backaert; 7. Moreno De Pauw 0:07; 8. Stijn De Bock 0:43; 9. David Boucher; 10. Iljo Keisse 0:51; 11. Laurens De Vreese; 12. Matthias Ongena; 13. Wesley Van Dyck; 14. Jacob Relaes 0:52; 15. Dieter Vanthourenhout; 16. Zico Waeytens 0:54; 17. Jonas Rickaert; 18. Kenny De Ketele; 19. Tim Declercq; 20. Nicolas Vereecken; 21. Joeri Stallaert; 22. Tim Merlier 0:55; 23. Bart Van Damme; 24. Tony Heirbaut; 25. Michael Vanthourenhout 0:56; 26. Bryan Maes; 27. Stijn Verbeke 0:57; 28. Joeri Calleeuw 0:59; 29. Stijn Steels

Tijdrit over één ronde - 21 deelnemers:

1. Yves Lampaert (Quick-Step Floors) in 2:50

2. Matthias Ongena op 0:04

3. Thomas De Gendt

4. Oliver Naesen 0:07; 5. Tim Declercq 0:08; 6. Bart Van Damme; 7. Greg Van Avermaet 0:09; 8. Jacob Relaes; 9. Stijn De Bock; 10. Tim Merlier; 11.David Boucher; 12. Primoz Roglic (Slo) 0:11; 13. Michael Vanthourenhout 0:12; 14. Frederik Backaert 0:14; 15. Wesley Van Dijck 0:15; 16. Dieter Vanthourenhout 0:16; 17. Nicolas Vereecken; 18. Joeri Calleeuw; 19. Bryan Maes 0:18; 20. Tony Heirbaut 0:19; 21. Stijn Verbeke