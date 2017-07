Ook afschaffing ‘Obamacare’ zonder vervanging afgewezen

Een wetsvoorstel waardoor grote delen van ‘Obamacare’ afgeschaft zouden worden zonder dat daar iets voor in de plaats zou komen, kon woensdag in de Amerikaanse Senaat niet op voldoende steun rekenen.

Dinsdag besloot de Amerikaanse Senaat dat het toch nog nuttig was om te blijven debatteren over de afschaffing van ‘Obamacare’, de door de vorige president doorgedrukte ziekteverzekering voor miljoenen Amerikanen. ‘Nu kunnen we vooruitgaan om het Amerikaanse volk een echt fantastische gezondheidszorg te geven’, reageerde president Donald Trump euforisch.

Maar ’s mans triomf was van korte duur. Enkele uren later bleek immers dat de Republikeinen heel wat minder eensgezind waren over hoe het nu verder moest. Bij een tweede stemming, over een plan om grote stukken van ‘Obamacare’ af te schaffen en te vervangen door ‘Trumpcare’, werd de vereiste meerderheid van 60 stemmen niét gehaald. Meer zelfs: de Republikeinen kwamen zelfs niet in de buurt van een gewone meerderheid: er waren slechts 43 stemmen voor, en 57 tegen.

Woensdag stond een nieuw rondje debatteren op het programma. Een eerste stemronde boog zich over de vraag of de grote delen van ‘Obamacare’ konden afgeschaft worden, terwijl een vervanging tot twee jaar op zich mocht laten wachten. Weinig verrassend kon ook dat idee niet op een meerderheid aan voorkeursstemmen rekenen - ook John McCain, wiens stem dinsdag nog zo broodnodig was, stemde tegen.

Tientallen amendementen

Later op de dag volgen wellicht nog enkele stemrondes, waarvan er wellicht geen enkele succesvol za lzijn. En ook de komende dagen zullen er nog tientallen amendementen ingediend worden waarover gestemd moet worden. Bedoeling is dat tegen eind deze week de Republikeinen eensgezindheid vinden over één versie.

Maar of dat lukt? Allicht komt er alleen een ‘skinny repeal’ uit de bus, een voorstel dat slechts een drietal onderdelen van Obamacare zou afschaffen. Daarover moet dan overleg gepleegd worden met het Huis van Afgevaardigden, zodat de kwestie over de vakantieperiode heen getild kan worden en de Republikeinen nog wat extra tijd krijgen om een gezondheidszorg in mekaar te knutselen waarover ze het allemaal eens zijn.