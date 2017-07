Even programmeren, en hup: miljoenen kilometers minder

Door de ­kalender voor de amateurreeksen beter te plannen, rijden spelers straks 500.000 kilometer per jaar minder. Alle scheidsrechters leggen samen 1,5 miljoen kilometer minder af. Met dank aan een jong Vlaams bedrijf, dat nu ook wereldvoetbalbond Fifa als klant binnengehaald heeft.

Antwerp en Anderlecht trekken vrijdag de voetbalcompetitie opnieuw op gang. En ook honderdduizenden liefhebbers staan al te popelen om opnieuw tegen de bal te trappen. Maar eerst moet Voetbal Vlaanderen nog bepalen wie tegen wie mag spelen. Met meer dan 120.000 te plannen wedstrijden lijkt dat een onwaarschijnlijke klus, maar het kost de voetbalbond amper een dagje werk. Of beter: het kost de computer een dagje werk. Want voor het eerst worden de reeksindeling en de kalender grotendeels door de computer bepaald.

De architecten van die tijdswinst huizen in het Oost-Vlaamse Herzele. Movetex, opgericht eind 2014, specialiseert zich in optimalisatie van planningen. Toen dat nog op papier gebeurde, waren twee mensen daar twee weken aan bezig, alleen al met de reeksindeling. En dan moest de kalender nog opgesteld worden.

De optimalisatie levert niet ­alleen tijdswinst op voor wie de kalender opstelt, het haalt ook auto’s van de weg. ‘Door de reeksen logischer in te delen rijden spelers van voetbalclubs per jaar 500.000 kilometer minder’, zegt zaakvoerder Dieter De Naeyer.

Ook scheidsrechters worden door de software van Movetex ­beter ingepland. ‘Daardoor leggen alle scheidsrechters samen 1,5 miljoen kilometer per jaar minder af. Zonder dat iemand een inspanning moet leveren. We zullen er het klimaat niet mee redden, maar het is toch gigantisch.’

Avond- en nachtwerk

De Naeyer en zijn medezaakvoerder Ken De Norre - De Groof rolden per toeval in de optimalisatiewereld. ‘Ik ben zelf scheidsrechter’, zegt De Naeyer. ‘Vaak moest ik lange verplaatsingen afleggen, terwijl er vlakbij ook wedstrijden gespeeld werden.’

Dus schreef De Naeyer samen met De Norre - De Groof zelf software voor de aanduiding van scheidsrechters. ‘Dat was avond- en nachtwerk’, geeft hij toe. Maar de Koninklijke Belgische Voetbalbond reageerde enthousiast en beiden mannen kusten hun werkgever vaarwel.

Ook Fifa enthousiast

Ondertussen werkt Movetex niet alleen voor de Belgische Voetbalbond. Deze maand haalde het de wereldvoetbalbond Fifa als klant binnen. Die helpt het bedrijf met het opvolgen en selecteren van scheidsrechters. In 2019 moet dat leiden tot een betere keuze van scheidsrechters op het WK voor vrouwen in Frankrijk.

Niet alleen in de voetbalwereld valt nog veel te winnen met een betere planning. ‘Je zou ervan schrikken hoeveel planningen nog met pen en papier gemaakt worden’, zegt De Norre - De Groof. ‘Wij hebben al grote ogen getrokken. Je wilt niet weten hoeveel vrachtwagens met één salami naar de slager rijden. Dat is ook een van de redenen waarom we een bedrijf opgestart hebben. We weten dat we het zoveel beter kunnen doen.’

Logistieke bedrijven

Movetex werkt niet alleen voor de voetbalwereld, maar ook voor logistieke bedrijven als Bubble Post. Daar zien ze brood in, ook al zijn ze maar een kleine speler en loert de concurrentie wereldwijd. Movetex draaide vorig boekjaar een omzet van 280.000 euro en is ondertussen uitgebreid tot vier werknemers.

‘Logistieke bedrijven hebben sterk ingezet op loonkostenverlagingen, maar dat stopt ergens’, zegt De Norre - De Groof. ‘Bedrijven die met één salami rondrijden, zullen er tussenuit gaan. Hun concurrent zal het veel goedkoper doen.’

En door efficiënter te werken, kunnen nog heel veel vrachtwagens van de weg gehaald worden. ‘Stel dat het aantal vrachtwagens met 5 procent daalt, dan zou de impact op de mobiliteit gigantisch zijn.’