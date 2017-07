Washington voert druk op Venezolaanse regering op

De Verenigde Staten hebben woensdag sancties uitgevaardigd tegen dertien huidige en voormalige hoge Venezolaanse regeringsfunctionarissen. Washington zet de stap enkele dagen voordat in het olierijke Zuid-Amerikaanse land een verkiezing over een grondwetgevende nationale vergadering wordt gehouden, en daags nadat CIA-baas Mike Pompeo had laten verstaan dat de VS met Mexico en Colombia samenwerkt om in Caracas een regimewissel te bewerkstelligen.

Venezuela wordt al maanden geplaagd door een zware politieke crisis, deels veroorzaakt door een kelderende economie (door foute beleidskeuzes én dalende olieprijzen) en gewelddadige betogingen. Bij dat geweld zijn al minstens honderd doden gevallen onder de betogers, maar ook onder aanhangers van Maduro en de ordediensten.

Woensdag is in Venezuela een nieuwe, door de rechtse oppositie georganiseerde staking - ditmaal van 48 uur - begonnen om het door president Nicolas Maduro uitgeschreven referendum nog meer onder druk te zetten.

En nu mengt ook de VS zich. Het land legt sancties op jegens dertien hoge Venezolaanse regeringsfunctionarissen.

Volgens het VS-ministerie van Financiën betreffen de sancties individuen die ‘de democratie ondergraven’. VS-president Donald Trump probeert vooral het wapen van de economische boycot - de oliewinning - om Caracas op de knieën te dwingen.

Dat Washington openlijk uitkomt voor bemoeienissen met verkiezingen in het buitenland, valt moeilijk te rijmen met de commotie over de nog onbewezen, veronderstelde pogingen van een ander land, Rusland, om de stembusgang in de VS te beïnvloeden. In de VS geldt evenwel nog steeds de Monroe-doctrine, die Midden- en Zuid-Amerika beschouwt als de ‘achtertuin’ van Washington. In het verleden hebben Amerikaanse bemoeienissen in Latijns-Amerika democratisch verkozen regeringen in landen als Chili, Guatemala, Brazilië, Haïti, Argentinië en Honduras doen vallen.

Eveneens woensdag liet de Europese Unie (EU) weten, ‘bezorgd’ te zijn over het mogelijk polariserende effect van de verkiezing in Venezuela. Het referendum is namelijk ‘omstreden’, zei Federica Mogherini. Een plebisciet vorige week georganiseerd door de oppositie over de kwestie van de wenselijkheid van Maduro’s referendum werkte ook polariserend, maar werd minder verontrustend bevonden.